Dentro del Noroeste, Salta tuvo el desempleo más alto: 5,9%

La tasa de desempleo trepó en el cuarto trimestre de 2025 al 7,5 %, con miles de empleos asalariados formales perdidos y una creciente precariedad laboral. Al interior del mapa argentino, el Noroeste quedó como la región con la tasa más baja, 4,2%, aunque dentro de ese distrito, la ciudad de Salta fue la que tuvo el índice más elevado, 5,9%.

Según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el desempleo subió en el cuarto trimestre del año pasado 0,9 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y 1,1 puntos en comparación con igual período de 2024. En relación con fines de 2023 (5,7%), hubo un incremento de 1,8 puntos.

Según el informe del Indec, la tasa de desocupación, que se calcula sobre la población económicamente activa, afecta a más de 1,7 millones de personas en todo el país. La cifra implica 193 mil nuevos desocupados en un año.

La cifra de desocupados en los 31 mayores conglomerados urbanos considerados en la medición oficial fue en el cuarto trimestre de 2025 de 1.093.000 personas, 156.000 más que en igual trimestre de 2024.

El empleo se redujo del 45,7% al 45% ( unos 150.000 ocupados menos) mientras avanzó la informalidad del 42% al 43%, de acuerdo al último relevamiento del organismo estadístico nacional. Proyectado ese porcentaje a todo el país habría 13 millones de trabajadores registrados y unos 9 millones "en negro".

En los 31 Aglomerados que releva el INDEC, en un año los ocupados se redujeron en 93.000 personas, con 96.000 asalariados informales más. Los ocupados descendieron de 13.596.000 a 13.503.000.

Por región

Al analizar el relevamiento según la geografía, el Noroeste -donde está Salta- quedó como la región con el índice más bajo: 4,2% contra el 7,5% nacional. En el otro extremo se ubicó el Gran Buenos Aires, con 8,6% de desempleo. En el medio quedaron la región Pampeana con 7,7%, el Noreste con el 5,6%, Cuyo con 4,9% y la Patagonia con 4,8%.

Dentro del Noroeste, la tasa más alta de desocupación se registró en la ciudad de Salta (5,9%) y apenas por debajo aparece Gran Tucumán-Tafí Viejo (5,6%). El aglomerado con menor desempleo fue Santiago del Estero-La Banda (0,6%, el número más bajo del país), mientras que en Jujuy-Palpalá fue de 2,2%. La Rioja y Catamarca mostraron un desempleo de 3,4% y 3,8%, respectivamente.

Los afectados

El desempleo del 7,5%, se desglosa en un 7,9% entre las mujeres y 7,2% entre los varones.

Eso pasó por el incremento del desempleo entre la población más joven -el grupo de 14 a 29 años- que presentaron un aumento de 4,1 puntos en varones ( del 12,5% al 16,2%) y de 3 puntos ( del 13,8% al 16,8%) entre mujeres de esas edades.