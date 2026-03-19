Novelli y su fiebre de consumo antes del escándalo $Libra

La secuencia de mensajes recuperados del celular de Mauricio Novelli, propietario de N&W Profesional Traders, muestra algo más que una trama financiera detrás del caso $Libra, la memecoin que promocionó Javier Milei y que terminó en estafa y escándalo: expone una carrera acelerada por consumir bienes de lujo incluso antes de su lanzamiento, cuando ya proyectaba una ganancia millonaria.

Según el peritaje de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el trader desplegó en los días previos una actividad frenética marcada por compras y consultas. El 30 de enero de 2025, tras ingresar a la Casa Rosada, escribió a una concesionaria: "Quería consultar si ya aplicaron las bajas de impuestos. Así voy a comprar la 240". El modelo BMW rondaba los 100.000 dólares, pero la falta de stock no lo frenó: "Si te llega a entrar una unidad física para comprar en el momento, avísame".

Ese mismo día avanzaba con otros consumos, según publicó el diario La Nación en su web. "Cash...obviamente", aclaró al consultar por versiones más exclusivas, dejando en claro que el precio no era un límite. Su interés también incluía propiedades: "¿Te quedó algo en Martínez Chico? No importa el precio", preguntó, y evaluó un lote de US$ 1.200.000. La lógica era gastar sin restricciones. "Cerré deal tremendo", escribió a un amigo antes de reservar una cena para celebrar.

El ritmo continuó en febrero. El 13, desde Dallas, el lobista ya cerraba la compra de un reloj de alta gama. "Buen diaaa. Resérvame este. O entro algo nuevo?", escribió a su contacto "Marcia Rolex" por un Audemars Piguet. Luego negoció sin reparar en el valor: "Genial! Cuánto me quedaría pagándolo cashh". La respuesta fue contundente: "45000 (dólares)". Aun así, confirmó: "Después decime cuánto es… que no me acuerdo, jaja".

No era su única compra. "Recién me compró un Santos rarito, después te lo muestro", comentó sobre otro reloj, mientras insistía con adquirir Rolex sin factura: "No tengo problema en pagarlo, el tema es la factura. Si hay alguna manera…".

En paralelo, el empresario también evaluaba reforzar su seguridad. "¿Cuánto tendrías turno para blindar y cuánto tarda?", consultó por el blindaje de una camioneta 4x4, y luego insistió: "Yo quiero blindarlo completo. Que no me pase nada".

El contraste con lo que ocurrió después es abrupto. $Libra se lanzó el 14 de febrero, subió y colapsó en cuestión de horas, desatando denuncias y una investigación judicial. El mismo teléfono que reflejaba compras y celebraciones pasó a registrar gestiones de urgencia: seguridad privada, asesoramiento legal y mensajes para intentar despegarse del escándalo.

El peritaje reconstruye así un momento clave: mientras el proyecto $Libra avanzaba, Novelli ya actuaba como si el éxito estuviera asegurado, entre autos, relojes y propiedades que daban por hecho una riqueza inminente.

Los otros movimientos del trader

Los mensajes en el celular del trader que fue peritado también muestran gestiones cotidianas: Mauricio Novelli pidió pagar su alquiler en efectivo y evaluó alquilar una oficina en Vicente López por más de US$3000 mensuales. En paralelo, coordinaba accesos a cuentas y operaciones vinculadas a Tech Forum, en el que disertó Javier Milei.