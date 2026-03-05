Alarma por "paquete sospechoso" frente al Congreso: se activó un fuerte operativo policial

Un importante despliegue de seguridad se montó este jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación luego de que se detectara un objeto abandonado que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

El hallazgo lo realizó un residente del barrio, quien advirtió la presencia de un bulto sospechoso y lo denunció, lo cual generó la intervención inmediata de fuerzas federales y la interrupción momentánea del tránsito.

Tras el aviso, efectivos de la Policía Federal Argentina llegaron al lugar y activaron un protocolo preventivo, restringiendo la circulación en los alrededores mientras se evaluaba el contenido del objeto.

A pesar de la alerta, el funcionamiento del Parlamento no se vio alterado: los trabajadores pudieron ingresar al edificio y desarrollar sus tareas con normalidad.

Una mochila vieja

Especialistas de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal inspeccionaron el bulto y determinaron que no representaba ningún peligro. Según confirmaron, se trataba de una mochila vieja que había sido dejada en el lugar.

Una vez descartado cualquier riesgo, el operativo se levantó y se restableció la circulación peatonal en la zona. Igualmente se labraron actuaciones caratuladas "Averiguación e intimidación pública" con intervención del Juzgado Federal 9, a cargo de Sebastián Ramos, quien dispuso el secuestro del elemento abandonado y relevamiento de cámaras.

El episodio ocurrió en un contexto de mayor vigilancia en puntos considerados sensibles. En los últimos días, el gobierno argentino dispuso elevar a nivel "alto" las medidas de seguridad en infraestructura estratégica y edificios públicos, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente tras el respaldo oficial al operativo militar de Estados Unidos contra Irán.