Ventas minoristas cayeron un 5,6% interanual en febrero

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 5,6 por ciento interanual en febrero, cayendo por décimo mes consecutivo, y acumulan una caída del 5,2 por ciento en el primer bimestre del año, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

El dato implica un nuevo descenso tras la caída del 4,8% de enero, 5,2% en diciembre, 4,1% en noviembre, 1,4% en octubre, 4,2% en septiembre, 2,6% en agosto, 2% en julio, 0,5% en junio y 2,9% en mayo, cuando se cortó con cinco meses de mediciones positivas.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes, arrojó que los comercios registraron un repunte en el consumo del 2,6% en el segundo mes del año frente a enero, aunque no alcanzó para revertir el total de la baja en el mes inaugural del 2026 (-4,2%).

Al analizar el escenario relevado, desde Came sostuvieron que "febrero registró una mejora mensual del 2,6%, influenciada por el inicio del ciclo lectivo, sin lograr revertir la caída acumulada del 5,2%" y precisaron que "el consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto de los hogares". En este sentido, puntualizaron que "la demanda operó con selectividad, priorizando ofertas y financiamiento para sostener las operaciones", remarcando que "los costos operativos y la presión tributaria condicionaron la rentabilidad de los locales" y señalando que "el escenario confirmó una contracción técnica pese al repunte estacional de fin de mes".

Con este escenario, desde Came afirmaron que "el desafío reside en estabilizar los márgenes frente al incremento de los gastos fijos" y remarcaron que "la reactivación dependerá de la recomposición de los salarios y de la previsibilidad en los costos".

El relevamiento por rubros ratificó el proceso de contracción: seis de los siete sectores monitoreados cerraron con resultados negativos. Las bajas se encontraron en Bazar y decoración (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%). Farmacia constituyó la excepción, con un incremento del 0,3% interanual. En el rubro alimentos y bebidas, las ventas bajaron un 8,7% en la comparación interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 7,4% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una mejora del 1,4%.