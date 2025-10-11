Hallazgo del cuerpo de Vicente Cordeyro: "Las pericias demandarán varias horas por lo complejo del terreno y el posterior descenso del cuerpo”

Durante la mañana de hoy, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida del excomisario Vicente Cordeyro en la zona del cerro Elefante, en San Lorenzo. El operativo de búsqueda, que había comenzado el jueves tras su desaparición, contó con la participación de más de 135 efectivos policiales y equipos especializados del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Desde el ingreso a las yungas, el director de Relaciones Institucionales de la Policía de Salta, Flavio Peloc, brindó detalles a El Tribuno sobre los procedimientos realizados: “Hoy iniciamos a las 6.30 la segunda jornada de rastrillaje. Se han afectado más de 135 policías y dividido distintos grupos para cubrir mayor cantidad de terreno, con la colaboración de guías civiles para una búsqueda más ordenada”, explicó.

Pasadas las 9.30, uno de los equipos que recorría los cerros comunicó el hallazgo del cuerpo del exjefe policial. “Lamentablemente tenemos que confirmar el hallazgo sin vida del comisario Cordeyro”, indicó Peloc.

Tras la notificación, se dio intervención a la Fiscalía y al CIF, que trabajan en el lugar realizando las pericias correspondientes. La zona permanece cerrada para preservar la escena y evitar el ingreso de personas ajenas al operativo.

Peloc añadió que el procedimiento demandará varias horas debido a la complejidad del terreno y al posterior descenso del cuerpo. “La Policía de la Provincia preserva la escena para que los peritos puedan trabajar. Después el traslado y las pericias llevarán su tiempo”, detalló.

El cerro Elefante es un área muy concurrida por senderistas y personas que practican trekking. En los últimos días, la zona había sido noticia por un intenso incendio de pastizales que afectó parte del entorno natural.

La confirmación del fallecimiento de Vicente Cordeyro, quien se había ausentado de su hogar el jueves, conmocionó a la comunidad policial y a los vecinos de San Lorenzo. Las causas del deceso serán establecidas por las pericias que lleva adelante el CIF.