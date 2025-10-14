"Si pierde no seremos generosos": las 5 frases más fuertes de Trump ante la visita de Milei

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario argentino, Javier Milei, no fue solo un almuerzo protocolar, sino un pronunciamiento político de alto voltaje que sacudió la escena electoral en Argentina.

Trump, flanqueado por su Secretario del Tesoro, Scott Bessent, convirtió la reunión en un respaldo explícito a Milei y una advertencia directa a la oposición.

Estas son las cinco frases más contundentes del mandatario norteamericano que definieron el tono del encuentro:

1. El condicionamiento económico sin precedentes

La frase que acaparó todos los titulares, al vincular directamente la ayuda económica a la permanencia de Milei en el poder, a días de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Si (Milei) pierde no vamos a ser generosos con Argentina.”

2. El apoyo absoluto a su candidato

Trump mostró un fervor inusual por un líder extranjero, ofreciendo un respaldo total a la figura de Milei y su gestión.

“Confío en que va a ganar esta elección y le ofrezco mi apoyo absoluto si sigue en el poder.”

3. La importancia geopolítica del liderazgo

El presidente estadounidense justificó su apoyo en la necesidad de un giro ideológico en la región, posicionando a Milei como un referente.

“Es importante que una gran filosofía conquiste a un gran país.”

4. El ataque a la oposición

Trump se sumó a la retórica de Milei al culpar a la "izquierda" por los problemas históricos de Argentina.

“Se está enfrentando a extremistas de izquierda que han llevado a Argentina a sus problemas económicos.”

5. La conquista ideológica

El mandatario ultraliberal alentó a su par argentino a no desviarse de su agenda de reformas, vinculando el éxito a la fidelidad ideológica.