"Si el país vuelve al populismo, Estados Unidos dejará de apoyarnos", dijo Milei tras la reunión con Trump

Tras su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo de Estados Unidos y enviar un contundente mensaje con tono de advertencia de cara a las próximas elecciones legislativas: el apoyo de la principal potencia mundial está directamente atado a que Argentina no regrese al "populismo".

"Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca", comenzó Milei su posteo en la red social X. Allí, reafirmó su promesa de campaña de convertir a Argentina en un "aliado estratégico" de Estados Unidos, un paso que consideró fundamental para "Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)", en un claro guiño al eslogan de su par norteamericano.

El mandatario argentino calificó el apoyo de Washington como "de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido" y, acto seguido, tradujo la postura estadounidense en un mensaje directo al electorado argentino.

"La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro País. En su defecto nos van a seguir acompañando", sentenció el Presidente.

Pese a la advertencia, Milei se mostró confiado en el rumbo elegido por la ciudadanía. "Confío en que ésta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solamente un mal recuerdo del pasado", concluyó, antes de cerrar con su característico "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".