Salta pasa del alerta amarilla al naranja: se esperan lluvias fuertes desde las 18 hasta la madrugada del sábado

El clima vuelve a ponerse en alerta en Salta. Según explicó el meteorólogo Edgardo Escobar, la provincia pasará del nivel amarillo al naranja a partir de las 18 horas de este viernes, cuando un frente frío comience a generar tormentas de variada intensidad.

“Será un evento importante, con precipitaciones fuertes y persistentes que se extenderán hasta las 6 de la mañana del sábado”, indicó el especialista, quien remarcó que la situación se mantendrá inestable hasta la tarde del sábado, cuando el sistema empiece a desplazarse hacia el norte.

Durante el jueves apenas se habían acumulado 4 milímetros, pero el escenario de las próximas 24 horas será completamente distinto: se esperan valores de entre 60 y 100 milímetros, sobre todo en el centro y este de la provincia, General Güemes y la Ciudad de Salta.

“Estamos ante una alerta meteorológica que se activará desde el mediodía, pero el momento de mayor intensidad será a partir de las 18, con el ingreso del sistema frontal”, detalló Escobar.

El experto también señaló que las lluvias de octubre superaran el promedio histórico, y que la tendencia continuará. “Octubre, noviembre y diciembre se proyectan con precipitaciones por encima de lo normal y temperaturas más altas de las habituales”, explicó.

Aunque el viernes y el sábado estarán marcados por la inestabilidad, el pronóstico mejora justo a tiempo para el Día de la Madre. “El domingo será una jornada agradable, con una máxima cercana a los 21 grados. Puede haber nubosidad y alguna llovizna aislada, pero en general el tiempo será bueno para disfrutar al aire libre”, anticipó el meteorólogo.

Puntos clave del pronóstico

* 📍 Alerta naranja desde las 18 de hoy hasta las 6 del sábado.

* 📍 Precipitaciones acumuladas: se esperan entre 60 y 100 mm.

* 📍 Zonas más afectadas: zona Centro y Este de la provincia de Salta

* 📍 Domingo: tiempo más estable, con 21°C y ambiente agradable.

* 📍 Tendencia general: lluvias y temperaturas superiores a lo normal durante octubre, noviembre y diciembre.