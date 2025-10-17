¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

17 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Automovilismo
Andrés Calamaro en Salta
yoga y arte
Inseguridad en Salta
Un yacaré suelto en Embarcación
El tiempo en Salta
caos y violencia
El tiempo en Salta

Salta pasa del alerta amarilla al naranja: se esperan lluvias fuertes desde las 18 hasta la madrugada del sábado

El meteorólogo Edgardo Escobar anticipó un marcado cambio en las condiciones del tiempo. Desde esta tarde, Salta ingresará en alerta naranja por lluvias y tormentas intensas que podrían acumular entre 60 y 100 milímetros. Las zonas más afectadas serán General Güemes, la Ciudad de Salta, el centro y el este de la provincia.
Viernes, 17 de octubre de 2025 10:50
Aseguran que Salta pasará esta tarde del alerta amarilla a naranja. Se esperan fuertes precipitaciones.
El clima vuelve a ponerse en alerta en Salta. Según explicó el meteorólogo Edgardo Escobar, la provincia pasará del nivel amarillo al naranja a partir de las 18 horas de este viernes, cuando un frente frío comience a generar tormentas de variada intensidad.

“Será un evento importante, con precipitaciones fuertes y persistentes que se extenderán hasta las 6 de la mañana del sábado”, indicó el especialista, quien remarcó que la situación se mantendrá inestable hasta la tarde del sábado, cuando el sistema empiece a desplazarse hacia el norte.

Durante el jueves apenas se habían acumulado 4 milímetros, pero el escenario de las próximas 24 horas será completamente distinto: se esperan valores de entre 60 y 100 milímetros, sobre todo en el centro y este de la provincia, General Güemes y la Ciudad de Salta.

“Estamos ante una alerta meteorológica que se activará desde el mediodía, pero el momento de mayor intensidad será a partir de las 18, con el ingreso del sistema frontal”, detalló Escobar.

El experto también señaló que las lluvias de octubre superaran el promedio histórico, y que la tendencia continuará. “Octubre, noviembre y diciembre se proyectan con precipitaciones por encima de lo normal y temperaturas más altas de las habituales”, explicó.

Aunque el viernes y el sábado estarán marcados por la inestabilidad, el pronóstico mejora justo a tiempo para el Día de la Madre. “El domingo será una jornada agradable, con una máxima cercana a los 21 grados. Puede haber nubosidad y alguna llovizna aislada, pero en general el tiempo será bueno para disfrutar al aire libre”, anticipó el meteorólogo.

Puntos clave del pronóstico

* 📍 Alerta naranja desde las 18 de hoy hasta las 6 del sábado.
* 📍 Precipitaciones acumuladas: se esperan entre 60 y 100 mm.
* 📍 Zonas más afectadas: zona Centro y Este de la provincia de Salta
* 📍 Domingo: tiempo más estable, con 21°C y ambiente agradable.
* 📍 Tendencia general: lluvias y temperaturas superiores a lo normal durante octubre, noviembre y diciembre.

 

 

