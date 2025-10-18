Franco Colapinto se recuperó tras un choque múltiple y terminó 14° en la Sprint del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto completó una difícil jornada en el Circuito de las Américas, donde finalizó en el 14° puesto en la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El argentino, que había partido desde la posición 17°, se vio comprometido en un accidente múltiple en la primera vuelta y debió ingresar a boxes para reparar su monoplaza.

El toque con un auto de Racing Bulls obligó al piloto de Alpine a cambiar neumáticos y perder posiciones en el arranque. Aunque logró continuar en pista, su rendimiento quedó condicionado y durante gran parte de la prueba se mantuvo en los últimos lugares.

A lo largo de las 19 vueltas, Colapinto aprovechó los incidentes y sanciones de otros rivales para recuperar terreno. El choque entre Lance Stroll y Esteban Ocon, sumado a la penalización de Oliver Bearman (Haas), le permitió escalar hasta el 14° lugar final. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó en la décima posición y sumó un punto para Alpine.

Dominio absoluto de Max Verstappen

La carrera estuvo marcada por el dominio absoluto del neerlandés Max Verstappen, quien se impuso de punta a punta con el Red Bull y descontó valiosos puntos en la lucha por el título tras el abandono de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, involucrados también en el accidente inicial. El podio lo completaron George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams).

La acción en Austin continuará este sábado desde las 18 (hora argentina) con la clasificación general que definirá el orden de partida para la carrera principal del domingo, prevista a 56 vueltas desde las 16.