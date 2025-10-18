Desesperación: quién es el científico argentino del CONICET que está desaparecido en Alemania

La comunidad científica argentina se encuentra en vilo por la desaparición del investigador cordobés Alejandro Matías Fracaroli, de 44 años, de quien no se tienen noticias desde el pasado lunes 13 de octubre en la ciudad de Karlsruhe, Alemania.

Fracaroli, un prestigioso científico del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), fue visto por última vez el lunes cerca de las 19:00 (hora local) al salir del Instituto Técnico de Karlsruhe (KIT), donde se encontraba realizando una estancia de investigación sobre nanotecnología.

Según se pudo reconstruir, tras finalizar su jornada laboral, Fracaroli abordó un ómnibus para regresar a su casa y, desde ese momento, se le perdió completamente el rastro. Su familia ya radicó la denuncia formal en la embajada argentina en Berlín y en el consulado de Frankfurt.

Su pareja, Gabriela Furlán, declaró a medios de Córdoba que mantuvo una conversación normal con él ese mismo día y no notó "nada raro" en su comportamiento. "El consulado argentino solicitó formalmente la colaboración de las autoridades alemanas", confirmó la mujer.

Fracaroli es un destacado integrante del Departamento de Química Orgánica de la UNC y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC), y su especialidad es el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales.

El CONICET de Córdoba se sumó a la búsqueda y difundió su imagen en redes sociales con un mensaje clave: "Su nombre es Alejandro Matías Fracaroli, es de Córdoba, Argentina, y se encuentra desaparecido desde el lunes 13 de octubre en la ciudad de Karlsruhe, Alemania, o en zonas cercanas. Podría estar desorientado y no ser plenamente consciente de su situación actual".

Para aportar cualquier dato sobre su paradero, se habilitaron los números de contacto +34 634 64 10 75 (español) y +49 155 6058 7656 (inglés o alemán).