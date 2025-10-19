Elecciones 2025: niegan que el presidente Javier Milei no venga a Salta por inseguridad

Fuentes del Gobierno nacional negaron que e presidente Javier Milei no haya incluido su visita a Salta por cuestiones de Seguridad.

"En los últimos días han circulado versiones de que el Presidente no viajaba a la provincia de Salta por cuestiones de seguridad. Queremos clarificar que la decisión de no ir a Salta responde estrictamente a una decisión de estrategia electoral que nada tiene que ver con las garantías de seguridad en la provincia. No solo confiamos plenamente en el gobernador (Gustavo) Sáenz sino que ha sido un aliado estratégico para que la agenda del Presidente avance en el Congreso", difundieron en un comunicado.

Milei protagonizará una intensa agenda esta semana, la última previa a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, con viajes al interior y actos que aspiran a reforzar la performance libertaria del próximo domingo.

Cierre de campaña

El jueves, LLA dará por concluido el período proselitista en la ciudad de Rosario, donde buscan apuntalar al sello en una provincia.

De esta forma, en la previa al inicio de la veda electoral, el libertario protagonizará un acto en Parque España, a orillas del Río Paraná, a las 19 donde pronunciará su discurso final rumbo a los comicios por la composición del Congreso Nacional.

A través de las redes sociales, desde el partido anticiparon la actividad con un breve mensaje: "Los esperamos el jueves 23 de octubre en Rosario!!! La Libertad Avanza y Argentina retrocede".

El martes, Milei desembarcará en una última visita al interior del país, previo al cierre en Rosario, en la ciudad de Córdoba, donde se mostrará con el candidato a diputado Gonzalo Roca, un joven libertario que responde al espacio que coordina a nivel nacional Sharif Menem, sobrino de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y de Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Durante la última semana de la campaña, se espera que el mandatario participe en el segundo cierre que tendrá lugar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del país.