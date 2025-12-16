PUBLICIDAD

ernesto kila gonza
Angela Torres
Yanina Latorre
Administración Pública Provincial
Droga y narcotráfico
caso villagra
Gobierno de Javier Milei
Crecimiento del PBI
Nacionales

El PBI creció 3,3% interanual en el tercer trimestre

Según el INDEC, la actividad económica avanzó 0,3% respecto del segundo trimestre de 2025.
Martes, 16 de diciembre de 2025 16:53
El producto interno bruto (PIB) de la Argentina registró un crecimiento interanual del 3,3% en el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con el Informe de avance del nivel de actividad publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según el organismo oficial, en términos desestacionalizados la actividad económica avanzó 0,3% respecto del segundo trimestre del año, lo que marca una moderada recuperación luego de la leve caída registrada entre abril y junio.

Por el lado de la demanda, el mayor impulso interanual provino de la formación bruta de capital fijo, que creció 10,3%, seguida por las exportaciones, con un aumento del 10,2%, mientras que el consumo privado se expandió 5,3% y el consumo público 1,7%.

La inversión cayó un 6%

No obstante, en la comparación trimestral desestacionalizada, la inversión mostró una caída del 6,0%, mientras que las exportaciones crecieron 6,4%, el consumo privado 0,2% y el consumo público 0,5%.

Hotelería y restaurantes mejoraron, industria y pesca con dificultades

En cuanto a los sectores productivos, se destacaron los fuertes incrementos en intermediación financiera, con una suba del 28,4% interanualexplotación de minas y canteras, con 10,3%, y hoteles y restaurantes, con 7,1%. En contraste, la industria manufacturera cayó 2,4%, la pesca retrocedió 20,2% y la administración pública mostró una baja del 0,6%.

Con estos resultados, el PIB acumuló un crecimiento del 5,2% en los primeros nueve meses del año, según precisó el informe oficial del INDEC.

Temas de la nota

