Asueto para la Administración Pública en Salta los días 24 y 31 de diciembre

El Gobierno de Salta dispuso asueto para los empleados de la Administración Pública Provincial los días 24 y 31 de diciembre, con el objetivo de facilitar los festejos de Navidad y Año Nuevo en familia. La medida, establecida mediante el decreto N°899, mantiene guardias mínimas para asegurar la continuidad de los servicios esenciales durante las festividades.

De acuerdo con lo dispuesto por el gobernador Gustavo Sáenz, el asueto abarca a todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, permitiendo que los empleados disfruten de un descanso en los días previos a las celebraciones más importantes del año. Esta medida busca facilitar el encuentro de las familias salteñas, especialmente aquellas que deben trasladarse a otras localidades para compartir las fiestas.

A pesar del asueto, se mantendrán las guardias mínimas en los servicios esenciales para garantizar el normal funcionamiento en áreas como salud, seguridad y emergencias.