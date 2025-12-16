VIDEO. Yanina Latorre reveló internas del escándalo entre Sofía Gonet y Homero Pettinato

La conductora Yanina Latorre reveló detalles exclusivos sobre la feroz pelea entre Sofía Gonet y Homero Pettinato, que desencadenó una serie de polémicos posteos de chats privados de la ex pareja.

“Por lo menos no chupo pij** en el Four Seasons por un pasaje en primera”, fue una de las polémicas frases que el hijo de Roberto Pettinato le mandó a la influencer.

En la última emisión de Sálvese quien pueda, Yanina Latorre mencionó detalles de la relación entre Gonet y Pettinato contados por la propia protagonista, su actual compañera en MasterChef Celebrity.

"La Reini no se arrepiente de nada, no le importa. La Reini estaba de novia con Homero Pettinato", reveló.

Las internas dentro de la pelea de Sofía Gonet y Homero Pettinato

Según contó la conductora de América TV, la pareja habría decidido volver a estar juntos, pero de manera “no pública” debido a su escandalosa separación meses atrás: “Ellos se habían amigado hace tres meses, como el entorno de ella lo odia y el entorno de él la odia a ella, decidieron no contarlo. Me mandó todos los mensajes que lo certifican, donde se habían comprometido: monogamia. No podían tener citas”.

"Él le dice el viernes que no puede salir porque tiene un compromiso, una fiesta de Olga que tenía que ir por el laburo y va con esta amiga, que sí es amiga y era indistinto. El tema es que ese día ella se había enterado de dos cuernos más. Porque dijo que es un mentiroso. Y sí, se hace cargo de todos esos mensajes de mierda de los dos lados, pero ella dice que siempre le pagó todo con la tarjeta, que ella era la que ganaba plata y él no, que él era medio vago. O sea, la historia es pesada", continuó Latorre.

"Y cuando dice, lo único que quiere aclarar y le creo, que lo va a ir a buscar con la policía es porque a veces él desaparecía a las 6 de la tarde y aparecía al otro día a las 12 del mediodía. Se la pegaba", cerró.