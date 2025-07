¡No aclarés que oscurece! Pettinato ahora dijo que a él lo avergüenza no saber de folclore

Días atrás, Roberto Pettinato quedó en el centro de la polémica tras decir que le daba vergüenza el folclore, uno de los géneros musicales populares del país y esto generó un fuerte repudio en diversos sectores, especialmente en las provincias con arraigadas tradiciones folclóricas como Salta, como así también del propio gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz. Tras el escándalo, el músico y conductor aclaró la situación. ¿Qué dijo?

"Yo lo que quise decir es que a mí me avergüenza, de mí, de mí me avergüenza, no que me avergüenzan ustedes. (0:13) Me avergüenza no saber folclore porque apenas pude tocar 'Zamba de mi esperanza'. Sin embargo, yo me crié con alguien que tal vez ustedes no conozcan que se llamaba el Gato Barberi. Tocaba música folclórica, entre comillas, mezclada con un poco de jazz, con el bombo legüero de Domingo Cura, con el Jaime Torres, con este colega, y el Gato Barberi con el saxofón. Entonces eso fue lo que a mí me crió.(0:46) Entonces a mí esas cosas me gustan y esas cosas son las que yo he tenido en mi vida como cultura. No tengo tanta cultura del folclore".