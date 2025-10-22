VIDEO. Con dolor, lágrimas y aplausos le dan el último adiós al excomisario Vicente Cordeyro

Los restos del excomisario Vicente Cordeyro, quien fue hallado sin vida el 11 de octubre en una ladera del cerro Elefante, son despedidos en un clima de mucho dolor y serán inhumados esta tarde luego de un velatorio que duró menos de 24 horas, y que contó con una gran cantidad de presentes, entre familliares, amigos y allegados.

El velatorio del excomisario se llevó a cabo el Círculo de Oficiales de la Provincia de Salta, en calle Juramento, luego de que el Ministerio Público Fiscal entregara el cuerpo a sus familiares, lo que ocurrió este martes por la tarde.

Pasadas las 15.30 de este miércoles, los restos del expolicía dejaron la sala velatorio en medio de un clima de profundo dolor, entre lágrimas y aplausos de los presentes.

Despiden los restos del excomisario Vicente Cordeyro. Foto: Javier Rueda

El cajón fue depositado en el carro fúnebre mientras un grupo de policías realizó el saludo protocolar para quien fue integrante de la fuerza de seguridad nacional.

"Fuerzas...", gritaron algunos presentes a los familiares de Cordeyro, encabezando una larga caravana de vehículos que hizo el trayecto final del funeral.

La despedida de Cordeyro contó con familiares y amigos. Foto: Javier Rueda

Luego de entregar los restos de Cordeyro, el MPF había brindado un informe sobre la investigación y en la que se detallaron varias cuestiones sobre cómo encontraron su cuerpo y el avance de investigación.

A su vez, invitó a cualquier persona en particular a constituirse como querellante para la consecusión de la causa que continuará bajo análisis por parte de la Justicia.

La despedida de Cordeyro contó con familiares y amigos. Foto: Javier Rueda

Emotiva despedida de sus amigos y camaradas

Los presentes lo recordaron con emoción, destacando su entrega, su integridad y su vocación de servicio. Entre los testimonios que marcaron la jornada, Nicolás Vedia, amigo y camarada de Cordeyro, expresó con visible congoja: “Es duro, sigue siendo duro este momento. No es fácil, porque era un amigo, un camarada, un profesional. Estamos despidiendo a alguien que tendría que seguir acá, junto a su familia y sus colegas. Es un dolor grande, tristeza, mucha tristeza. Vicente era un hombre que amaba la vida, tenía muchos proyectos, era deportista, docente, y siempre buscaba lo mejor. Para mí va a estar siempre presente. Se nos va un hombre de ley, una gran persona”.

El velorio, reunió a decenas de camaradas que acompañaron a la familia. Una de las asistentes, esposa de un policía retirado, remarcó el amor por la profesión de Cordeyro: “Vicente era un compañero fiel, leal, un buen policía que adoraba la institución”.

Despiden los restos del excomisario Vicente Cordeyro. Foto: Javier Rueda

Durante la despedida también estuvo presente Mabel, comunicadora y amiga cercana de Cordeyro, quien compartió su dolor y el recuerdo de los momentos compartidos: “Vicente era una persona íntegra, un hombre de bien que merecía todo en la vida porque siempre lo dio todo. Para mí es un dolor terrible. Fue panelista en mi programa, pierdo un compañero, un amigo, un hermano. Su familia sufre terriblemente. Él siempre decía: ‘Con la verdad vamos a llegar a todos lados’. Por eso sé que fue un hombre justo e íntegro”.

Entre lágrimas, abrazos y aplausos, la “familia azul” despidió con honor a Vicente Cordeyro, un hombre que dejó huella en la fuerza policial salteña y que hoy es recordado con profundo cariño y respeto.