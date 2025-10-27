PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
27 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Incendio en la Alcaldía
Elecciones legislativas 2025
cine en comunidad
Madrugada de detenciones
Literatura salteña
Javier Milei
Lourdes Fernández
Antonela Raccuzzo
Incendio en la Alcaldía
Elecciones legislativas 2025
cine en comunidad
Madrugada de detenciones
Literatura salteña
Javier Milei
Lourdes Fernández
Antonela Raccuzzo

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

El dólar sufre una importante baja en la apertura de los mercados . ¿A cuánto cotiza en Salta?

El tipo de cambio oficial minorista marca un 5% menos que el último viernes; analistas prevén que habrá una sobrerreacción a la baja
Lunes, 27 de octubre de 2025 10:18
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Los argentinos llegaron a las elecciones legislativas del domingo híperdolarizados, ante la desconfianza de que el Gobierno pueda mantener el esquema de bandas cambiarias más allá de este lunes. Sin embargo, ante una victoria de La Libertad Avanza que superó hasta los escenarios más optimistas planteados por las consultoras, hoy el dólar amanece con una fuerte tendencia a la baja.

En la primera rueda de la semana, el tipo de cambio oficial minorista aparece en las pizarras del Banco Nación a $1430. Se trata de una caída de $85 frente al cierre del viernes (-5,6%), cuando alcanzó los $1515, el valor nominal más alto del que se tenga registro.

En Salta, el panorama cambiario replica la tendencia nacional, con una cotización de $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, según los valores informados por entidades locales durante las primeras horas de la mañana. La baja se da en un contexto de mayor calma en los mercados financieros, luego de varias jornadas de volatilidad.

Al mismo tiempo, las acciones argentinas registran subas de hasta el 40% en las operaciones de pre mercado, impulsadas por expectativas positivas en el ámbito bursátil. Los bonos soberanos también muestran un repunte, lo que podría traducirse en una baja del riesgo país, aunque el nuevo indicador se conocerá oficialmente recién mañana.

-
 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD