Durante los días 23 y 24 de octubre, el Sheraton Salta Hotel fue sede de una capacitación intensiva de alto nivel sobre Sistemas de Protección Contra Incendios (PCI), que reunió a profesionales, técnicos y referentes del sector público y privado de toda la provincia.

El curso, titulado “Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas de PCI”, fue dictado por el Magíster Emilio Enrique González, reconocido especialista y referente nacional en formación profesional y normativa técnica vinculada a la seguridad contra incendios.

La actividad fue auspiciada por la Fundación COPAIPA y organizada por BLUGMA INGENIERÍA, en el marco de una alianza estratégica orientada a fortalecer la capacitación especializada y la actualización técnica en materia de seguridad industrial.

La apertura estuvo a cargo del Crio. My. Ing. Waldo E. Mercado, director de Bomberos de la Policía de Salta, quien destacó la importancia de la formación continua en la prevención y respuesta ante emergencias.

También participaron el Crio. Insp. Ing. Aníbal Rodríguez, jefe de la DIAT dependiente de la Dirección de Bomberos, junto a personal de la división.

Entre los asistentes se destacó la presencia de profesionales y técnicos de empresas líderes como POSCO Argentina, EFFICA SRL y Pluspetrol, además de representantes de distintos organismos públicos y privados vinculados a la seguridad y el mantenimiento industrial.

El encuentro propició el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la implementación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios, consolidando un espacio de actualización técnica en un contexto de creciente demanda profesional en la región.

Un encuentro de excelencia

El servicio gastronómico estuvo a cargo del Sheraton Salta Hotel, que acompañó la jornada con un catering de nivel superior y atención personalizada, generando un entorno propicio para el aprendizaje y la interacción profesional.

Este encuentro reafirma el compromiso de BLUGMA INGENIERÍA con la formación técnica de calidad, la difusión normativa actualizada y la articulación institucional en beneficio del desarrollo profesional en Salta y la región.