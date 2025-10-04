Estados Unidos hundió otra lancha

Estados Unidos hundió ayer otra lancha en aguas internacionales cerca de Venezuela, informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien señaló que cuatro personas murieron a bordo y las acusó de "narcoterroristas".

"Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido", informó Hegseth en la red social X, donde publicó un video del ataque.

El secretario apuntó que "el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a EEUU para envenenar" a los estadounidenses. "íEstos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!", agregó.

Cuatro ataques de EEUU

La operación de ayer se suma a los al menos otros cuatro ataques que EEUU ha llevado a cabo desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana.

El despliegue militar de EEUU en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico ha sido criticado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que lo considera una amenaza de un posible ataque contra Venezuela.

Conflicto armado contra el narcotráfico

En una notificación enviada al Congreso y dada a conocer el jueves, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que su país está en un "conflicto armado" contra los carteles del narcotráfico, lo que le otorga una justificación legal para los operativos en el Caribe.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la lancha rápida bombardeada ayer en aguas del Caribe, cerca de las costas venezolanas, transportaba "suficiente droga para matar entre 25 y 50.000 personas".

"Una embarcación cargada con suficiente droga para matar entre 25 y 50.000 personas fue detenida, frente a las costas de Venezuela, cuando intentaba ingresar a territorio estadounidense", escribió en su red Truth Social.