Pesca ilegal: sorprendieron a dos hombres con 69 pescados atrapados de forma ilegal en la ruta 5

La escena se repitió a la orilla del río San Francisco, pero esta vez no fue un grupo de pescadores, sino dos hombres sorprendidos con el baúl lleno de peces muertos. El hallazgo se produjo anoche durante un control preventivo sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del puente, cuando efectivos de la Sección Rural y Ambiental de Pichanal, junto a la división Lacustre y Fluvial Bermejo, detuvieron dos autos para una inspección rutinaria.

En el interior de los vehículos encontraron 69 ejemplares ictícolas sin vida, entre ellos bogas y bagres, capturados de manera ilegal. Ninguno de los conductores pudo justificar su procedencia ni presentar permisos de pesca, por lo que fueron infraccionados en el acto.

Según confirmaron fuentes policiales, la maniobra viola el artículo 91 de la Ley Provincial 7135/01, que sanciona la caza y pesca furtiva en aguas de jurisdicción salteña. Todo el cargamento fue secuestrado y decomisado, mientras que intervino la Fiscalía Penal de Pichanal, que dispuso las medidas correspondientes.

Las autoridades recordaron que la pesca indiscriminada atenta contra el equilibrio natural de los ríos y reiteraron que los controles en la zona se mantendrán de manera constante y sorpresiva, especialmente en puntos críticos del norte provincial.