¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
5 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Encuesta nacional
Federal A
José Luis Espert
José Luis Espert
Virgen de Luján
Asesinato en Moreno
Antisemitismo
Incendio de pastizales
Liga Profesional de Fútbol
José Luis Espert
Encuesta nacional
Federal A
José Luis Espert
José Luis Espert
Virgen de Luján
Asesinato en Moreno
Antisemitismo
Incendio de pastizales
Liga Profesional de Fútbol
José Luis Espert

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Boca goleó a Newell's por 5 a 0 y llegó a la cima de la zona A en el Clausura

Los goles del xeneize fueron marcados por Milton Giménez (x2), Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco.
Domingo, 05 de octubre de 2025 20:52
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 

 Boca goleó este domingo a Newell´s, por 5 a 0 (con dos goles de Milton Giménez, uno de Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco) en un partido correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y de esta manera el xeneize llegó a la punta de la zona A.

El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, y se pudo ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, quien fue secundado desde el VAR por Pablo Dóvalo.

Así quedó la tabla de posiciones

 

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD