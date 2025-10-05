Boca goleó a Newell's por 5 a 0 y llegó a la cima de la zona A en el Clausura

Boca goleó este domingo a Newell´s, por 5 a 0 (con dos goles de Milton Giménez, uno de Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco) en un partido correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y de esta manera el xeneize llegó a la punta de la zona A.

El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, y se pudo ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, quien fue secundado desde el VAR por Pablo Dóvalo.

Así quedó la tabla de posiciones