La escapada de Mauro Icardi y la China Suárez en España que provocó la furia de los fans del Galatasaray

Mauro Icardi y la China Suárez dejaron su mansión en Estambul para disfrutar de unos días libres en Madrid, España. Sin embargo, los fanáticos del futbolista manifestaron su enojo ante la decisión de tomarse unos días de relax.

La pareja, acompañada del peluquero Juanma Cativa, viajaron con destino a la ciudad de Madrid el pasado sábado por la noche, una vez finalizado el clásico Galatasaray vs Besiktas. El partido terminó en un empate 1-1 e Icardi evitó hablar ante la prensa.

Horas después, el futbolista sorprendió a sus seguidores al mostrarse en su nueva locación: una foto despreocupado, luciendo únicamente una toalla en su cintura y disfrutando de la vista del hotel.

Su inesperada actitud generó el enojo de los fieles hinchas del Galatasaray, que tiene a Icardi como su máxima figura, quienes expresaron su odio a través de comentarios en su posteo.

El enojo viene porque hay algunos que señalan que, desde su vuelta al club, el futbolista no se tomó en serio su rehabilitación ni su ejercicio para volver a estar en forma.

“¡Hermano, no es hora de relajarse, es hora de trabajar! ¡Eres uno de los mejores delanteros, pero ahora mismo no estás jugando lo suficiente!”, comentó un usuario. “Espero que vuelvas más en forma y listo. ¡No te saltes tu fitness!”, pidió otro.

“Entrena, pesas 90 kg, sigues tomando unas vacaciones en vez de trabajar extra 0 profesionalismo”, criticó un usuario. “Mejor sería quedarse en Estambul y entrenar duro para un regreso real. Necesitas perder algunos kilos para estar en forma. Para ser honesto echamos de menos al verdadero rey, pero no vemos ninguna pelea de tu lado. ¡Solo piensa hermano!”, señaló otro.

Sin embargo, Icardi no se mostró afectado por los comentarios sobre su peso y su profesionalismo con el Galatasaray, y paseó por las calles de Madrid para hacer compras junto a su pareja y su peluquero.