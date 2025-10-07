Temor en la feria de barrio Morosini: un incendio de pastizales generó alarma entre los vecinos

Un incendio de pastizales registrado este lunes por la tarde en inmediaciones de la feria del barrio Morosini, en la zona sur de la ciudad de Salta, provocó momentos de preocupación entre los feriantes y vecinos del sector. El fuego se inició en un terreno ubicado sobre calle Suiza, detrás del predio donde se encuentran instalados los puestos comerciales de la popular feria.

Según confirmó la Policía de Salta, la emergencia fue reportada pasadas las 14 a través de una llamada al Sistema de Emergencias 911, que inmediatamente activó el protocolo de respuesta. En pocos minutos, dotaciones de Bomberos de la Policía de Salta y cuarteles de Bomberos Voluntarios se desplazaron hacia el lugar para controlar las llamas.

Los equipos trabajaron de forma coordinada para evitar que el fuego se propagara hacia los puestos y viviendas cercanas. La temperatura, el viento y la vegetación seca en la zona complicaron las tareas iniciales, pero el foco ígneo fue finalmente sofocado, y los efectivos continuaron con labores de enfriamiento para prevenir una posible reactivación.

Además, colaboraron en el operativo efectivos del Distrito de Prevención 10, quienes se encargaron de contener el tránsito y resguardar a los vecinos mientras se desarrollaban las maniobras de extinción. No se registraron heridos ni daños materiales de consideración, aunque el humo y las llamas visibles generaron temor entre los presentes.

Las autoridades reiteraron la importancia de no realizar quemas de pastizales, basura o restos de poda, especialmente durante la temporada seca, cuando el riesgo de incendios es mayor. También recordaron que arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en terrenos baldíos puede desencadenar situaciones de gran peligro.

Ante cualquier foco ígneo o columna de humo, se recomienda dar aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911 para permitir una respuesta rápida y evitar que el fuego se propague.