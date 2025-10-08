¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

24°
8 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

“Les robaron 30 kilos de cocaína”: las estremecedoras declraciones de Celeste González Guerrero por el triple crimen de Florencio Varela

La acusada declaró ante el fiscal Adrián Arribas.
Miércoles, 08 de octubre de 2025 17:52
Celeste Magalí González Guerrero, una de los nueve detenidos por el triple crimen con sello narco en Florencio Varela, reveló que dos de las víctimas “le robaron 30 kilos de cocaína” a Lázaro Víctor Sotacuro y señaló Miguel Ángel Villanueva “mató” a una de ellas con un “destornillador” y “le aplastó la cara con un fierro”.

Conforme al escrito de 17 páginas que accedió la agencia Noticias Argentinas, la acusada indicó que el hombre de nacionalidad boliviana estaba “por encima” de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, en una red de venta de drogas.

