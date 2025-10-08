Continúa la intensa lucha contra incendios forestales en el departamento Orán

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Subsecretaría de Defensa Civil y Bomberos de la Policía, continúa con la intensa lucha contra incendios forestales en el departamento Orán, los dos focos de mayor magnitud se registran en las localidades de Hipólito Yrigoyen y Colonia Santa Rosa desde fines de septiembre.

El subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, informó que desde Defensa Civil se planifica y coordina a diario el operativo integral de sofocamiento de ambos focos con los distintos organismos intervinientes teniendo en cuenta las condiciones climáticas con altas temperaturas, vientos y escasa humedad.

Se trabaja en territorio con más de 40 brigadistas de Salta y del Servicio Nacional del Manejo del Fuego en múltiples tareas para la contención de los focos ígneos mediante combate directo, descargas aéreas de agua en zonas de difícil acceso, ensanchamiento de líneas para evitar la propagación, zapas, entre otras acciones específicas en los incendios de Hipólito Yrigoyen y Colonia Santa Rosa.

Se cuenta con un amplio despliegue de autobombas, camiones cisternas, camionetas de ataque rápido, reservorios de agua, topadoras, recursos de Bomberos de la Policía, de Bomberos Voluntarios y del municipio de Orán. En tanto, por aire se trabaja con un avión hidrante, un avión observador y un helicóptero con helibalde del Servicio Nacional del Manejo del Fuego.

Cabe destacar que dotaciones de Bomberos de la Policía y de Bomberos Voluntarios trabajan en la contención de incendios registrados en Orán y en otros puntos de la jurisdicción.