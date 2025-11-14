PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
14 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Siniestro vial
Sub-17
Abuso sexual
caso red de trata en colegios
Angola
Ucasal
El Galpón
doble crimen en coronel moldes
Siniestro vial
Sub-17
Abuso sexual
caso red de trata en colegios
Angola
Ucasal
El Galpón
doble crimen en coronel moldes

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Cayó un “sugar daddy” vinculado a la red de trata en colegios y ya son nueve los detenidos

Un hombre de 53 años, conocido como “el jujeño”, fue arrestado en la zona oeste de la capital tras ser identificado como uno de los captadores de adolescentes. Se autodefinía como “sugar daddy” y ya tenía antecedentes por promoción de la prostitución.
Viernes, 14 de noviembre de 2025 13:21
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un hombre de 53 años fue detenido en las últimas horas y se convirtió en el noveno sospechoso en la causa que investiga una red dedicada a captar alumnas de colegios salteños para explotarlas sexualmente. El sujeto, apodado “el jujeño” pese a residir en Salta, presentaba antecedentes por promoción de la prostitución.

Notas Relacionadas

Fuentes judiciales confirmaron que fue sorprendido en su domicilio ubicado en la zona oeste de la ciudad, luego de una investigación que incluyó peritajes sobre los teléfonos secuestrados y el análisis de más de 30 denuncias por explotación sexual de adolescentes.

Aunque aún resta la formalización de la detención, los investigadores establecieron que el hombre se autodefinía como “sugar daddy” y ofrecía teléfonos celulares, dispositivos electrónicos o ropa de marca a cambio de favores sexuales.

De acuerdo con los datos recabados en la causa, el detenido cumplía una pena desde 2023 por promover la prostitución y había sido sobreseído en expedientes previos por grooming y tenencia de pornografía infantil.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD