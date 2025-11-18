Avenida del Carnaval: prisión preventiva para un conductor que causó la muerte de un joven

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González, imputó de forma provisional a un hombre de 49 años como autor del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito calificado por la fuga y por conducir con un nivel de alcoholemia igual o superior a 1 g/l.

Durante la audiencia de imputación, fue asistido por un defensor particular y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, su prisión preventiva.

El martes 11 de noviembre por la noche, sobre avenida del Carnaval de la ciudad de Salta, el acusado conducía un automóvil con un nivel de alcoholemia de 1.26 g/l, cuando habría invadido el carril contrario y colisionó de frente con una motocicleta que circulaba en sentido contrario, causando que su conductor resulte gravemente herido.

El lesionado, un hombre de 25 años, fue trasladado al hospital San Bernardo, donde falleció por TEC grave y politraumatismo.

Por su parte, el conductor del automóvil, intentó darse a la fuga hacia un descampado, lo que fue impedido por un efectivo policial que se encontraba en el lugar.

El fiscal González aseguró que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes, que permitirán esclarecer lo sucedido.