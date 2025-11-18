PUBLICIDAD

18 de Noviembre, Salta, Centro, Argentina
Siniestro vial
caída masiva de internet
reforma de la ley de ministerios
Alcohol al volante
Turismo en Salta
Especial
Coronel Moldes
Conomovedora Historia
Cocaína en Orán
Alcohol al volante

Avenida del Carnaval: prisión preventiva para un conductor que causó la muerte de un joven

Sucedió durante la noche del martes 11 de noviembre, cuando un motociclista perdió la vida, luego de un choque frontal con un automóvil que conducía el acusado en estado de ebriedad. 
Martes, 18 de noviembre de 2025 10:49
El conductor de un automóvil que causó la muerte de un joven quedará detenido. Estaba alcoholizado e intentó escapar.
El conductor de un automóvil que causó la muerte de un joven quedará detenido. Estaba alcoholizado e intentó escapar.
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González, imputó de forma provisional a un hombre de 49 años como autor del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito calificado por la fuga  y por conducir con un nivel de alcoholemia igual o superior a 1 g/l.

Durante la audiencia de imputación, fue asistido por un defensor particular y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, su prisión preventiva.

El martes 11 de noviembre por la noche, sobre avenida del Carnaval de la ciudad de Salta, el acusado conducía un automóvil con un nivel de alcoholemia de 1.26 g/l, cuando habría invadido el carril contrario y colisionó de frente con una motocicleta que circulaba en sentido contrario, causando que su conductor resulte gravemente herido.

El lesionado, un hombre de 25 años, fue trasladado al hospital San Bernardo, donde falleció por TEC grave y politraumatismo. 

Por su parte, el conductor del automóvil, intentó darse a la fuga hacia un descampado, lo que fue impedido por un efectivo policial que se encontraba en el lugar.

El fiscal González aseguró que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes, que permitirán esclarecer lo sucedido.

