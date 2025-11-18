Doble homicidio en Coronel Moldes: la defensa de uno de los imputados pidió 10 años de prisión efectiva

El juicio por el doble homicidio de los hermanos Suárez en Coronel Moldes atraviesa sus últimas instancias con un pedido contundente de la fiscalía y una estrategia defensiva que llamó la atención: mientras el fiscal penal 2, Gabriel González, solicitó prisión perpetua para los dos acusados, la defensa de José María Enrique Chávez Herrera pidió que sea condenado a solo 10 años de prisión.

Durante los alegatos iniciados el lunes, el fiscal González expuso los elementos que sostienen la acusación contra Michel Jesús Suárez, imputado por el homicidio calificado por el vínculo, criminis causa y alevosía de su padre, y por homicidio criminis causa y alevosía de su tío, ambos en concurso real. Asimismo, acusó a Chávez Herrera de homicidio calificado, criminis causa y por alevosía por los dos hechos.

González requirió prisión perpetua para ambos y que sean incorporados al Banco de Datos Genéticos. En el caso de Suárez, además, pidió que se revoque la condicionalidad de una condena previa por violencia de género para unificarla en una pena única.

Este miércoles a las 9 está previsto que la defensa de Suárez presente sus alegatos, tras lo cual se dará lugar a réplicas y dúplicas para continuar con el proceso que busca esclarecer el hecho ocurrido el 16 de febrero de 2024, cuando los dos hermanos fueron encontrados sin vida en una finca de la localidad. Por el crimen están imputados el hijo de una de las víctimas y un amigo.