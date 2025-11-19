Rosario de Lerma, sede de la "Expo Técnica 2025"

La Expo Técnica 2025 comienza hoy en Rosario de Lerma y reunirá a unos 300 estudiantes de 50 escuelas técnicas de la provincia, en una jornada que busca fortalecer el vínculo entre la formación técnica, el sector productivo y la comunidad. El encuentro se desarrollará de 8.30 a 17 en el Centro Municipal de Convenciones, donde los alumnos exhibirán proyectos productivos, tecnológicos e innovadores.

Organizada por la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, la Subsecretaría de Educación y Trabajo y el municipio local, con apoyo del INET, la muestra apunta a visibilizar el trabajo que desarrollan las escuelas técnicas y a mostrar cómo sus propuestas se articulan con las demandas reales del mercado laboral.

La exposición recibirá a estudiantes de nivel primario, secundario y superior, además de empresas, instituciones educativas y familias, que podrán recorrer los stands y conocer la oferta formativa del sector. Para los alumnos de 6° y 7° grado, será una instancia clave para explorar las oportunidades que ofrece la educación técnica.

A lo largo de la jornada, los chicos podrán interactuar con equipos de recursos humanos de empresas e instituciones como la UNSa y la Ucasal, para fortalecer la articulación entre el aula y el mundo del trabajo. El intendente Sergio Ramos subrayó la importancia del evento al afirmar que la educación técnica "brinda herramientas reales para que los jóvenes puedan ingresar al mercado laboral" y que acompañar estas iniciativas "es apostar al futuro de Rosario de Lerma".