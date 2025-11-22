PUBLICIDAD

Cine - Series- Streaming
GNC en Salta
mundial de robótica
Franco Colapinto
Siniestro vial
Jair Bolsonaro
Deportes

Tras una clasificación marcada por la lluvia, Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El argentino logró avanzar a Q2, pero tuvo problemas sobre el final para mejorar sus registros y no pudo acceder a la última tanda
Sabado, 22 de noviembre de 2025 05:52
Franco Colapinto en el GP de Las Vegas
Lando Norris largará el Gran Premio de Las Vegas desde el primer lugar tras marcar un registro de 1:47.934 y tendrá una gran ventaja en la lucha por el título de campeón. El británico estará secundado por Max Verstappen y Carlos Sainz. Su compañero Oscar Piastri iniciará en el 5° puesto, tras firmar una vuelta 1 segundo más lenta que la del otro hombre de McLaren.

Fue una jornada marcada por la lluvia que mostró complicaciones de adherencia para la práctica libre 3 y obligó a salir con neumáticos de “full wet” a los corredores en la clasificación. En ese contexto, el argentino Franco Colapinto consiguió avanzar a la Q2 al registrar el 11° registro de la primera tanda (1:54.847) a 0.415 de la mejor vuelta de Pierre Gasly (pasó en la quinta ubicación).

En la Q2, el argentino venía mejorando sus estadísticas en el cierre pero excedió los límites del circuito y tuvo una pequeña salida de pista sin mayores problemas que le impidieron subir en el clasificador. En ese marco, quedó 15° con su mejor vuelta registrada en 1:53.683. “Venía bajando mucho, un segundo. Toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado“, declaró luego ante los medios.

Pierre Gasly pudo seguir adelante porque en el giro final de la Q2 logró mejorar sus tiempos cuando estaba quedando eliminado: avanzó con una marca de 1:51.760. Finalmente, comenzará 10° porque en la Q3 marcó 1:51.540 como mejor vuelta.

Este domingo, desde la 1 de la mañana de Argentina, se realizará la carrera principal a 50 vueltas.

Temas de la nota

