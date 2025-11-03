PUBLICIDAD

Espectáculos

Se conoció la frase con la cual amenazaron a Juanita Tinelli: “Se tienen que cuidar"

Mauro Szeta reveló detalles sobre la amenaza telefónica que recibió en los últimos días.
Lunes, 03 de noviembre de 2025 18:35
Juanita Tinelli, hija de Marcelo Hugo, generó revuelo al exponer que sufrió amenazas de muerte de parte de una persona, según Laura Ubfal, cercana a la familia. A raíz de la llamada que recibió la modelo, tomó la decisión de realizar una denuncia en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal.

En las últimas horas, el periodista de policiales, Mauro Szeta, dio a conocer la frase con la cual amenazaron de muerte a la modelo, dirigida no solo a ella, sino a toda su familia. 

“Vos y tu familia se tienen que cuidar mucho”, habrían sido las palabras que Juanita escuchó por teléfono y que la llevó a realizar una denuncia. 

Según trascendió en los medios, la joven recibió la inmediata ayuda de parte de la Justicia: "El Prosecretario Administrativo que atendió a la familia Tinelli decidió proveer a Juanita de forma urgente un botón antipánico, instruyéndola sobre todas las funciones de ese servicio público”, informó Ubfal. 

Y explicó: “(La denuncia) Fue de una persona conocida, alguien muy cercano al entorno. No pueden creerlo. Juana se lo contó a su familia. Ella intuye, sabe quién es”. 

“Viene por el tema del fútbol”, cerró.

