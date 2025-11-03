A partir de hoy, ¿cuántos días de clases quedan para cerrar el ciclo lectivo en Salta?

El ciclo lectivo 2025 entra en su cuenta regresiva. En Salta, las clases finalizarán el lunes 22 de diciembre, por lo que quedan 33 días efectivos de clases, descontando fines de semana y feriados. Según el Ministerio de Capital Humano, la provincia será una de las últimas en cerrar el año escolar, junto con Buenos Aires y Misiones.

Con el fin del ciclo cada vez más cerca, las escuelas salteñas comienzan a concentrarse en las evaluaciones finales, los actos de egresados y las actividades de cierre que marcarán el final de un año intenso para la comunidad educativa. En muchos establecimientos, los docentes ya organizan jornadas de repaso, mesas de examen y las tradicionales ceremonias de despedida para los alumnos que terminan el nivel.

A nivel nacional, el calendario escolar muestra distintas fechas de finalización. Catamarca, Jujuy y Santa Fe cerrarán primero, el 12 de diciembre. Santa Cruz lo hará el 18, mientras que el 19 será el turno de Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, La Rioja, San Juan, San Luis, Corrientes, Chaco, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego. Luego, el 22 de diciembre completarán el ciclo Buenos Aires, Misiones y Salta, y finalmente La Pampa será la última provincia en concluir el año, el 26 de diciembre.

Aunque todavía no se confirmó la fecha de inicio del ciclo lectivo 2026, el Ministerio ratificó el objetivo de mantener los 190 días de clases obligatorios en todo el país, una meta que busca garantizar la continuidad pedagógica y el cumplimiento de los contenidos planificados.

Antes del cierre del año escolar, los estudiantes tendrán algunos días de descanso gracias a los feriados nacionales. En noviembre habrá un feriado puente el viernes 21 y el Día de la Soberanía Nacional el lunes 24. A esto se suma el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y finalmente la Navidad, que se celebrará el 25 de diciembre.

Con apenas un mes y medio de clases por delante, la comunidad educativa salteña ya vive el tramo final de un ciclo marcado por el esfuerzo, la adaptación y la expectativa del merecido receso de verano.