Alpine confirmó a Colapinto como piloto titular para la temporada 2026

Lo que era un secreto a voces tomó estado formal y Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular en Alpine en 2026. El piloto argentino de 22 años correrá su primera temporada completa en la Fórmula 1 y llegará con una buena preparación al venidero campeonato, principalmente por la experiencia recogida en los últimos seis meses donde le pasó de todo.

El piloto bonaerense hizo méritos para seguir corriendo el año próximo. Su labor arriba y abajo del auto le valió la continuidad como titular, más allá del contrato por cinco años que tiene con el equipo francés. Pero lo más importante fue conservar su butaca y seguir siendo compañero de Pierre Gasly.

Fue un semestre en el que el pilarense creció a los golpes y no tuvo ninguna fácil. Primero, no contó con pretemporada, que son las tres jornadas de dos tandas diarias que resultan clave para comenzar a familiarizarse con el coche. Recién pudo subirse el viernes 16 de mayo para las prácticas libres en Imola y ese fin de semana se midió contra 19 rivales que llegaron con un ritmo de competencia de seis fechas.

El comunicado de la escudería

El piloto argentino fue oficializado por Alpine a través de un comunicado que publicó la escudería con sede en Enstone. Colapinto, de 22 años, tendrá contrato para todo 2026 y acompañará al francés Pierre Gasly.

Franco Colapinto, confirmado como piloto de Alpine en 2026

Tal como indicaban los rumores, que eran más que elocuentes, Alpine confirmó un nuevo contrato con el piloto argentino para 2026.

Qué pasará con la foto oficial tras el anuncio

Como ocurrió con Gasly, ahora le tocará ese momento a Colapinto, aunque casi seguramente la foto oficial ya estará hecha o será de archivo, porque es oficial que Flavio Briatore no estará este fin de semana en Interlagos.

Cómo fue el anuncio del contrato con Pierre Gasly

Cuando en septiembre pasado Alpine anunció el nuevo contrato con Pierre Gasly hasta 2028, la escena era sencilla, clara y también expresiva, como suele ser el gran emprendedor italiano. Sobre la mesa de caoba en la que se sentaban ambos, copias de los contratos y una lapicera. Briatore abrazó a Pierre y ya.

El mensaje de Alpine: “¿Ya hiciste esta cuenta?"

Sigue la expectativa por el anuncio de Alpine

La agenda de este fin de semana

La agenda de este fin de semana, incluyendo este viernes, registra un único entrenamiento, dos pruebas de clasificación (una para la carrera sprint y otra para la principal) y la carrera del domingo.

El afiche del GP de San Pablo

El sugerente mensaje de Mercado Libre

Sean Summers, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de Mercado Libre, publicó en la red social X una indirecta muy directa: mostró el jueves la imagen de una lapicera (“caneta” en portugués) y dijo “llegará mañana” (por hoy).

08:55

¿Y Flavio Briatore?

Flavio Briatore no estaba en San Pablo, ni estará. Por lo tanto, la foto de rigor y el comunicado ya han sido realizados.

