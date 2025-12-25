"Es la primera vez que se siente el miedo tan cercano por las acciones de EEUU"

Florantonia Singer es colaboradora de El País, de España, está a cargo de la corresponsalía en Venezuela hace 8 años. Trabaja como periodista hace 20 años y forma parte de un medio de periodismo offline, hiperlocal en Caracas.

Florantonia Singer

Formás parte del equipo directivo de El Bus TV, que ahí ya empecé a ver cosas interesantes para preguntarte, ¿es un medio periodístico offline? ¿Qué es eso?

Bueno, un medio offline es un medio que no sale por las redes, aunque sí tenemos obviamente cuentas en redes sociales. Pero nuestro trabajo informativo se hace cara a cara en las calles. Son equipos de reporteros que se suben en los autobuses de las líneas de transporte público, en varias ciudades de Venezuela, narran las noticias y también hacemos periódicos murales, hechos a mano, como papelógrafos los llamamos, como la antigua usanza, se colocan en sitios de alto tránsito en las ciudades para informar. Esto un poco responde, pues, al retroceso del ecosistema de medios en Venezuela. En veinte años han cerrado más de 400 medios, no hay periódicos de circulación nacional como pudiera haber en cualquier país, ya muchos ya se han dejado imprimir y han sido cerrados también por las restricciones y la censura. La radio también es uno de los principales medios en Venezuela que también ha sufrido mucho la censura, el cierre y las confiscaciones de equipos.

Es muy difícil conseguir información sobre lo que está pasando en este momento en Venezuela. Estaba leyendo algo, noticias sueltas, pero nada explica la situación económica, en el día a día. ¿La gente está muy complicada económicamente? Hablamos del vecino de a pie, el que va todos los días a trabajar.

Sí, totalmente. Venimos de un retroceso del tamaño de la economía que la llevó a un tercio, la crisis de los años más duros que vivimos entre 2009 y 2015 quizás. Y bueno, esa economía cada vez más pequeña todavía no logra repuntar. Se han tenido algunas mejoras, pero este año y con lo que se prevé por la situación geopolítica y la presión que tiene Estados Unidos contra Venezuela, se prevé que empeore mucho. Este año, el dólar, ustedes como argentinos nos entenderán, sobre qué es vivir siempre pensando en cuánto está el dólar. Pues acá lo vivimos mucho. Ahorita la diferencia entre el dólar oficial y el dólar en el mercado paralelo es del 70% y bueno, eso crea un diferencial que complica todas las transacciones diarias, que hace la vida muy difícil para la gente. Y si bien el gobierno, desde más o menos 2018, hizo algunas liberaciones en economía, porque estuvimos 15 años con control de precios y control de cambios, todavía hay esas restricciones que hacen muy difícil que la economía termine de despegar. Las mejoras que hay son en sectores muy específicos, muy pequeños, en algunos estratos, pero en líneas generales. Pues bueno, este es un año muy duro y se prevé que el próximo también.

Nicolas Maduro

Y la amenaza esta que hay, de una guerra, con Estados Unidos, ¿es real? ¿La gente tiene miedo ante todo eso? ¿Sale la gente a comprar cosas como para abastecerse ante un posible ataque?

La verdad es que sí. La verdad es que es la primera vez que se siente el miedo tan cercano, unas acciones directas. Este domingo se ha confiscado un tercer buque petrolero desde que el presidente Donald Trump anunció el bloqueo total de los cargueros sancionados, que es la manera en la que Venezuela ha movido su petróleo mientras ha estado sancionado. Eso genera inquietud en la gente, pero lo que más preocupa es la situación económica y quizás en este entorno es muy difícil también salir a abastecerse para un proceso, para lo peor que pueda pasar. Sí hay mucho nerviosismo, mucha incertidumbre y la gente está como pendiente de vivir el día a día y que no te agarre lo peor en una situación más dura. Es difícil, de verdad, y quizás la gente pudiera pensar, bueno, ¿por qué en Venezuela no están también tan preocupados? Pues porque estamos en un proceso de mucha represión, mucho apaciguamiento después de muchos años de marchar, de protestar y el año pasado de votar y que finalmente no se lograra el cambio político que se esperaba. Hay más de mil presos políticos actualmente en Venezuela, entonces la posibilidad de disentir, de hacer más expreso el rechazo, se hace muy peligrosa.

El Bus TV, en las calles. Foto gentileza El Nacional.

Este bloqueo de Trump, para el petróleo ¿produce otros faltantes como medicamentos o comida?

No, fíjate que esos años de mucha escasez de alimentos y medicamentos fue sobre todo entre 2014 y 2017, más o menos. Después, cuando el gobierno obligado por la situación, estaba entrando la hiperinflación, y con la pandemia también, se ve obligado a liberar un poco los controles, a permitir las libres importaciones, que el empresariado consiguiera sus dólares como pudiera y la verdad es que el abastecimiento volvió a ser pleno en muchos rubros. Hoy sí se consiguen muchas cosas; el tema es pagarlas. El abastecimiento ya es bastante normal con respecto a aquellos años que se recuerdan seguramente todo el mundo de la gente haciendo colas para comprar en los mercados y todo esto, o viajando a Colombia a buscar medicamentos.

Respecto del "poder comprar", ¿puede ser que el salario mínimo esté en un dólar?

Sí, sí, sí, incluso en menos, porque el salario mínimo está establecido en 130 bolívares y actualmente el dólar oficial está en 283 bolívares. A ese salario mínimo lo perciben sobre todo jubilados, trabajadores del sector público, a los que el gobierno también les ha compensado con un llamado bono de guerra que alcanza los 120 dólares más o menos. Esto sigue siendo insuficiente, pero además desde hace años el gobierno ha destruido totalmente la institución del salario, esto no tiene incidencias en tus prestaciones, en nada de esto, y hace que el futuro de los trabajadores está bien negro, porque bueno, desde hace años se ha compuesto el salario de esa manera: un salario mínimo con algunas compensaciones en bonos que no representan beneficios para el trabajador.

Y la negociación salarial tampoco existe...

No, tampoco existe, de verdad que es curioso, porque es un gobierno que se llama un gobierno obrero, pero que ha liquidado a los sindicatos y toda la lucha de la clase trabajadora está bien comprometida; hay sindicalistas presos incluso. Aquí se perdió la noción del salario, el 60% de la población vive en la informalidad, porque el trabajo formal no te sirve para nada.

Mencionabas de las elecciones. ¿cómo percibís que la gente recibió esta noticia del Nobel de Corina Machado?

Como ya dije, hay una situación de censura muy extensa, que se traspasa por todos los sectores. No hubo obviamente celebraciones ni marchas en contra. Solo en la universidad donde ella estudió, recuerdo que los estudiantes desplegaron una pancarta, y bueno, se las quitaron. Eso fue como la única expresión que hubo, pero sí, ciertamente hay mucha incertidumbre después de lo que pasó en 2024 con las elecciones, aún pues María Corina Machado sigue reteniendo gran parte del liderazgo y la gente sigue creyendo en ella. Obviamente, tras un año de espera, sin que se logren los objetivos, la gente ha perdido un poco la esperanza, aunque lo del Nobel, pudiera ayudar a la causa.

Marina Corina Machado.

En Argentina, siempre pensando en fútbol, las acciones de Maduro dejan el "orsai" a los posicionamientos de las izquierdas, e inclusive del sindicalismo ¿En Venezuela hay sectores de izquierda o sindicalizados, que estén pensando en alguna alternativa para el régimen actual?

Sí, el Partido Comunista de Venezuela, empezando por allí, está intervenido por el gobierno. Como lo están todos los partidos como tradicionales de la oposición. A ellos les cayó lo mismo que han hecho con partidos de oposición como Acción Democrática, COPEI, Voluntad Popular, Primera Justicia. El Partido Comunista también ha sufrido la persecución del gobierno, hay líderes sindicales que ellos apoyan, que son parte de ese movimiento, que están presos. De hecho, hace poco dieron una rueda de prensa señalando la redetención de Nick Merevans, que es un politólogo que viene desde las filas del chavismo, que tenía un medio, y que hace dos semanas se lo llevaron a las fuerzas de inteligencia. Él estuvo preso ya antes 3 meses, y ahora se lo vuelven a llevar; y nadie entiende por qué. Se presume que es porque se expresa en su medio de comunicación. La situación es muy dura para los sectores de izquierda también, que apoyaron al gobierno de Chávez en sus inicios, y que ahora se le llama chavismo disidente. El problema que ha tenido la oposición en generales que están todos presos, tanto sectores de izquierda, como el Partido Comunista, la izquierda tradicional, como los más parecidos a María Corina. Una de las patas cojas de la oposición, que si bien María Corina y los sectores que ella aglutina son la mayoría, es que no han logrado crear como un frente común nacional que reúna a toda esta gente. El año pasado, tras las elecciones, estos sectores de izquierda empezaron a crear un frente nacional popular para impulsar una defensa a lo que fue un despojo y un fraude electoral clarísimo. Ellos introdujeron recursos en el Tribunal Supremo para que se revisaran los resultados, de que se publicaran los resultados; fueron bien beligerantes a través de los canales institucionales, y no lograron nada. Una de las líderes terminó en el exilio, que es la abogada María Alejandra Díaz. Ella aparecía en los programas de Diosdado Cabello, era así de cercana, y las elecciones de 2024 fue un punto de inflexión para mucha gente, pues: los sectores de izquierda fueron muy también golpeados por la situación y por la represión.

Foto gentileza Telesur.

En Venezuela ¿siguen las clases? ¿hubo algo que se suspendió?

Ahorita mismo estamos en vacaciones, hay un receso por las navidades, pero en enero se retoman. El gobierno ha hecho muchos esfuerzos de mantener la normalidad, de que nada está pasando. Lo que se nota más es el incremento de la presencia policial, en la zona costera, muy cercana a Caracas, por ejemplo, en Guaira, hay unos portamisiles desplegados allí en la costa. Que si la gente va a la playa, los va a ver, es como que tenemos con este nuevo escenario en la vida. Lo que sí ha trastocado es el tema de la pérdida de la conexión aérea. Como recordarás, la aviación de Estados Unidos emitió un aviso de precaución y seguridad por el incremento de las operaciones militares en la zona de Venezuela, que se extiende hasta febrero. Eso inicialmente fue tomado como una simple precaución, después las aerolíneas fueron suspendiendo sus vuelos porque les parecía que era inseguro, estaban reportando problemas con la navegación, y ahora estamos casi totalmente desconectados del mundo porque las aerolíneas no están volando para acá. Hay cantidad de pasajeros que tenía que iban a viajar en esta fecha, o venir de afuera a visitar a su país, o salir a ver a familiares fuera, que han tenido que reprogramar sus viajes, suspenderlos. Además varias aerolíneas han reportado que se han cruzado con algunos aviones militares de Estados Unidos, y es una situación un poco delicada.

Ante el inicio de un conflicto bélico con Estados Unidos, ¿le podría beneficiar a Maduro o volver de todo en contra en el ánimo de la gente?

La verdad es que desde el año pasado está muy claro que la gente quiere un cambio de gobierno. Acá nadie se imagina ni quiere un conflicto bélico, con un desembarco de militares estadounidenses en el país; ni en la región ni en Venezuela lo quieren. No sé si vaya a haber como ataques puntuales, que es otra de las hipótesis que se han manejado. Pero no sé si vaya a haber un movimiento de cierre de filas por la soberanía porque la verdad es que el rechazo al gobierno de Maduro es muy grande y los venezolanos han estado años intentando promover un cambio a través de los votos, a través de la protesta, a través de la denuncia y no se ha logrado. Este es un momento muy malo para el gobierno porque la aprobación es mínima, solo tiene ciertamente la Fuerza Armada y las fuerzas policiales que ha creado que de alguna manera pudieran contener más bien una insurrección dentro. Yo creo que aquí nadie se imagina una guerra, no tenemos además referencias en la región, ni en el país. Lo que sí creo es que la gente quiere un cambio de gobierno.