NBA
Fórmula 1
violencia en Tartagal
Clima en Salta
Navidad 2025
Pirotecnia sonora cero
Nochebuena
Trump
Venezuela
Internacionales

Trump confirma el inicio de ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

El presidente estadounidense también felicitó especialmente a la tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford, actualmente desplegado en el Caribe.
Jueves, 25 de diciembre de 2025 09:01
 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el inicio inminente de ataques terrestres contra cárteles de la droga en América Latina.

El mandatario hizo estas declaraciones durante su mensaje navideño a las fuerzas armadas, según indicó un informe de Xinhua y que publicó la Noticias Argentinas.

Trump afirmó que Estados Unidos está "ahora atacando por tierra" en su lucha contra los cárteles de la droga y señaló que el narcotráfico por vía marítima se redujo en un 96%.

El presidente estadounidense también felicitó especialmente a la tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford, actualmente desplegado en el Caribe.

