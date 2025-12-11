Sáenz pidió la continuidad de obras federales

El gobernador Gustavo Sáenz se reunió ayer en Casa Rosada con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para revisar el estado de las obras financiadas por el Gobierno nacional en la provincia y analizar la situación económica general. El encuentro se centró en la necesidad de garantizar la fluidez de los fondos comprometidos para evitar la paralización de proyectos de infraestructura en la provincia.

Según informaron fuentes oficiales, Sáenz planteó la importancia de preservar la ejecución de los principales proyectos en marcha, entre ellos corredores viales estratégicos, obras de provisión de agua potable, infraestructura educativa y sanitaria, que dependen en gran medida de fondos nacionales.

El mandatario advirtió que la suspensión o ralentización de los pagos afectaría no solo el avance de los trabajos, sino también el empleo en la construcción, uno de los sectores más dinámicos de la economía salteña.

El encuentro ocurre en un contexto de tensión fiscal para las provincias, que reclaman previsibilidad en las transferencias automáticas y no automáticas, mientras la Nación ajusta partidas y revisa contratos de obra pública. En Salta, la continuidad de los desembolsos es clave para la implementación del Presupuesto Provincial 2026, que contempla proyectos que requieren del acompañamiento financiero del Gobierno nacional.

Tanto Sáenz como los funcionarios nacionales coincidieron en la necesidad de "consolidar acuerdos estables" para garantizar planificación a largo plazo y certidumbre económica. En ese marco, el Gobernador reiteró su postura federal: "Si las provincias crecen, crece el país. Y desde Salta vamos a seguir aportando al desarrollo federal que la Argentina necesita".

Próximos desafíos

Gustavo Sáenz encabezó el martes una reunión de gabinete para analizar la gestión y trazar la hoja de ruta para los próximos desafíos. El ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, comentó que el Gobernador "fijó y actualizó las prioridades de lo que será el trabajo del gabinete". Estas se concentran en reforzar áreas esenciales como educación, salud y seguridad.