La Boro y Cachorros prometen "partidazo" en el Portal de Los Andes

Quijano será una fiesta del fútbol en lo que promete un partidazo, cuando esta tarde desde las 17 y con público visitante, Social Boroquímica reciba a Los Cachorros por el partido de ida de los cuartos de final del Regional Amateur de la Región Norte.

Cabe destacar que "La Boro" viene de eliminar a Gral. Güemes de Rosario de la Frontera, mientras que el tricolor hizo lo propio frente a Río Dorado de Apolinario Saravia. De todos modos se conocen bien, ya que compartieron la zona 7 en la fase regular del torneo.

Cachorros tuvo que luchar hasta la última fecha (6) para definir el primer puesto de su grupo, un objetivo que logró -por diferencia de goles- al imponerse en condición de local justamente ante el conjunto de Campo Quijano 4 a 2.

Si bien el resultado del último cruce marcó una diferencia a favor del club de zona Sur, en el primer cruce entre ambos (tercera fecha), Boroquímica cantó victoria en casa al imponerse por la mínima diferencia.

La serie entre dos equipos, que prometan dar un buen espectáculo, se definirá el domingo 21 este mes, en el estadio del tricolor.

Por otra parte, Sportivo Pocitos de Salvador Mazza, el otro equipo salteño que sigue en carrera, chocará estar tarde con Atlético San Pedro (Jujuy). Será desde las 17, en el Norte de la provincia.

El partido de vuelta se jugará en tierras jujeñas.