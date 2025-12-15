Gustavo Sáenz presentó a su nuevo Gabinete: "Todo el ministerio del Gobierno está integrado por gente del interior de la provincia"

Este lunes a la tarde, el gobernador Gustavo Sáenz presentó los cambios en el Gabinete y los nuevos funcionarios juraron en Casa de Gobierno. Tras la modificación de la Ley de Ministerios, Sergio Camacho asumió la Jefatura de Gabinete, Ignacio Jarsún es el nuevo ministro de Gobierno y Justicia (en reemplazo de Ricardo Villada); en el Ministerio de Producción y Minería fue presentado Ignacio Lupión (por Martín de los Ríos); Oriana Nevora es la nueva secretaria de Gobierno (en cuenta de Paula Benavides, quien pasó a ser secretaría de Vocería y Comunicación); mientras que Javier Mónico asumió en la Secretaría de Justicia (en cuenta de Soraya Dipp) y Gustavo Carrizo en la Secretaría de Minería (por Romina Sassarini). El mandatario salteño destacó que su flamante ministerio de Gobierno "está integrado por gente del interior de la provincia".

Tras el acto de jura, Sáenz brindó un extenso discurso en el que realizó un balance de su gestión, marcada "por seis años atravesados por crisis y desafíos constantes": “Siempre que llegamos a fin de año hacemos balances de cómo nos fue y qué nos faltó”, expresó, y remarcó la “obligación moral” que siente tras varios años al frente del Ejecutivo provincial.

En ese marco, el mandatario reconoció que gobernar “no es fácil y menos en épocas de crisis”, y agradeció especialmente a quienes lo acompañaron desde el inicio de su gestión. “Pusimos esfuerzo y compromiso, dejamos alma, corazón y vida para trabajar por cada uno de los salteños”, afirmó.

Agradecimiento a Villada y de los Ríos

Durante su mensaje, Sáenz dedicó un reconocimiento particular a dos funcionarios salientes de su equipo, Ricardo Villada y Martín de los Ríos, a quienes definió como amigos. Por un lado, destacó a Villada, a quien recordó por su acompañamiento durante la pandemia, cuando -relató-, recorrieron la provincia y enfrentaron momentos de gran incertidumbre. “Con megafono en mano, en un helicóptero, salimos a pedirle a los salteños que no salgan de sus casas. Es algo que él, yo ni los salteños nos vamos a olvidar”, sostuvo, y agradeció también a su familia por el acompañamiento permanente que demanda la función pública.

Asimismo, elogió la labor de Martín de los Ríos, a quien llamó “el del poncho”, y lo definió como una inspiración. Recordó su trabajo en el norte provincial, las recorridas por la zona del río Pilcomayo, la asistencia y acompañamiento a familias vulnerables. “Va a seguir trabajando a la par nuestra”, aseguró.

Pidió que trabajen "en la calle y no en el escritorio"

El gobernador también se refirió a la renovación del equipo de gobierno y remarcó que se trata de un grupo con una “responsabilidad enorme”, integrado por jóvenes que “no trabajan detrás de un escritorio, sino en la calle”. En ese sentido, subrayó que el nuevo gabinete está conformado íntegramente por personas del interior de la provincia, con el objetivo de dar respuestas a intendentes y legisladores.

Sáenz anunció además la decisión de achicar el Estado para hacerlo más eficiente, al tiempo que llamó a priorizar las necesidades de la gente. Citó a Aristóteles, reflexionó sobre la dificultad de encontrar el equilibrio en un país “fragmentado” y cuestionó los discursos de odio. “En el medio están los argentinos esperando que nos pongamos de acuerdo”, expresó.

Finalmente, reiteró su defensa del federalismo y sostuvo que Salta “es y va a ser la perla del norte argentino”. Reclamó una mirada más equitativa desde el centro del país y aseguró que está dispuesto a “pelear por lo que nos corresponde”. “Me voy a ir del gobierno con la frente alta, dejando hasta la última gota de sudor”, concluyó.

