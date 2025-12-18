Causa Cuadernos: últimas lecturas del tramo "La Camarita"

El juicio por la causa Cuadernos se reanudará hoy a las 9.30, cuando se espera que sean leídas las últimas 51 fojas del tramo correspondiente a "La Camarita".

Se conoce como 'La Camarita' al desprendimiento de la causa por su vinculación con la Cámara Argentina de Empresas Viales (CAEV), en la investigación de un esquema de cartelización de la obra pública vial durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández con firmas que, de acuerdo al fiscal Carlos Stornelli, pactaban entre sí adjudicaciones, sobreprecios y retornos ilegales.

En la audiencia del martes último, diversos empresarios de la construcción relataron el funcionamiento de un sistema de presiones, recaudación ilegal y cartelización en la obra pública.

En sus declaraciones como arrepentidos, los empresarios Patricio Gerbi, Aldo Roggio, Juan Chediak, Carlos Wagner y Marcela Sztenberg describieron exigencias de aportes económicos, advertencias sobre represalias y un entramado que condicionaba quién podía trabajar y quién no.

Gerbi, presidente de la constructora Coarco, afirmó que las presiones comenzaron después de firmar contratos de concesión vial. Relató que el entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, le trasladó a su socio que "por pedido del presidente Kirchner teníamos que hacer un aporte de dinero regularmente o atenernos a las consecuencias".