El juicio por los Cuadernos cambiará de modalidad tras la feria judicial

El juicio por los cuadernos de las coimas que escribió el exchofer de Roberto Baratta transita por sus últimas cinco audiencias del 2025 de cara a una nueva etapa tras la feria judicial de verano, donde el Tribunal Oral Federal 7 estudia acelerar el ritmo de trabajo y avanzar hacia una presencialidad plena.

El 30 de diciembre está previsto que los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero llamen a un cuarto intermedio, en principio, hasta la primera quincena de febrero. En el medio, la lectura de las acusaciones podrían extenderse hasta el próximo jueves 18, y posteriormente seguirá la etapa de planteos preliminares.

Según el cronograma elevado oportunamente por el tribunal, en febrero comenzarían las indagatorias de los imputados, las que serán presenciales. Aún resta por definir el espacio físico para el cual se llevara adelante esa fase del debate.

Por un lado, el tribunal le pidió a la Corte Suprema habilitar la Sala de Derechos Humanos del Palacio de Tribunales, el mismo escenario donde se leyó la sentencia del Juicio a las Juntas, y en caso de que no prospere ese pedido, analiza utilizar la Sala AMIA en Comodoro Py.

Para acelerar el proceso, los jueces también decidieron aumentar la frecuencia de audiencias a partir del próximo año, que pasarán a ser tres semanales con el objetivo de imprimir mayor velocidad al juicio.

Por el momento, la feria judicial se mantendrá sin modificaciones, aunque se vislumbra una extensa etapa de testimoniales, pues son 630 personas las aceptadas para declarar.