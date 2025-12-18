En Metán piden ayuda para un adolescente de 15 años con parálisis cerebral

El caso de un adolescente de 15 años con parálisis cerebral conmocionó a los vecinos de San José de Metán, que a la vez comenzaron a solidarizarse con su familia de escasos recursos. Se trata de Thiago Ezequiel Luján, quien no puede hablar, ver, ni caminar. Está en su cama, se alimenta a través de una sonda nasogástrica, y lo trasladan en una silla de ruedas.

“Mi situación es muy difícil porque soy una madre soltera de cuatro hijos. Yo trabajo, vivo con mi madre, y alquilamos una vivienda, pero no nos alcanza”, dijo la mamá del adolescente, Lorena Paola Luján, de 40 años.

Thiago es el hijo menor y padece varias enfermedades. “Es mi hijo y yo lucho mucho para que él pueda estar lo mejor posible porque tiene parálisis cerebral, encefalopatía crónica y epilepsia”, detalló. “El problema es que muchas veces no tuve para darle la alimentación adecuada y me vi obligada a reemplazar, por ejemplo, por otra leche, y bajó de peso. Por eso estuvo internado en el hospital Materno Infantil hace un tiempo. En ese momento solamente percibía la pensión por invalidez que es de unos $240.000 y yo no conseguía trabajo. Actualmente gracias a Dios estoy trabajando en una empresa fúnebre y gente que conoce mi situación me ayuda”, dijo Lorena a El Tribuno.

“Mis problemas se agravaron porque del área nutricional del Materno Infantil me mandaban la leche, pero cuando entró este nuevo Gobierno de Milei, hace dos años, me llamaron y me dijeron que no había recursos y que la ayuda no iba a continuar”, relató la madre del adolescente.

La mujer dijo que en el hospital Del Carmen de Metán actualmente le brindan todos los medicamentos que necesita Thiago, como así también algunos insumos, como sondas.

“La obra social no cumple”

“Mi hijo debe tomar la leche Fortini Plus y alimentarse bien. Muchas veces no me alcanza por eso ahora tuve que salir a pedir ayuda y la gente de Metán, que es muy solidaria, me está ayudando”, dijo Lorena Luján. “Primero intenté hacer gestiones por medio de la Municipalidad de Metán, en el C.I.C., en Incluir Salud, pero eso no prosperó. Luego tuve que ir personalmente a la obra social, presenté toda la documentación y lo único que me dieron fueron ocho latas de leche y una silla de ruedas”, remarcó.

“Lo que pido es lo justo, que la obra social se haga cargo de todo lo que le corresponde. Porque yo trabajo, alquilo y no tengo cómo seguir afrontando esos gastos. El lunes vamos a ir a un nuevo control al Materno Infantil de Salta capital porque mi hijo sigue bajo de peso”, indicó la madre del adolescente.

“Le tendrían que colocar un botón gástrico para que pueda tener una mejor calidad de vida. Pero no tengo casa y no contamos con una habitación para él solo y en condiciones como se necesita para estos casos”, concluyó.

Los que deseen colaborar con Thiago pueden comunicarse al 3876-445963. También los vecinos de Metán y los medios de comunicación comenzaron a difundir un alias lore.thiago.508 La cuenta está a nombre de su madre Lorena Paola Luján.