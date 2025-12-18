La estafa de los 13 millones que golpea a un vecino de Vaqueros

El mercado de redes sociales suele ser un escaparate de oportunidades, pero para un vecino de Vaqueros de 64 años, se convirtió en la puerta de entrada a un laberinto de engaños y pérdidas millonarias. Lo que comenzó como el sueño de adquirir una Toyota Hilux modelo 2003 terminó en una denuncia penal y un vacío económico de 13 millones de pesos, dejando en evidencia la sofisticación de las nuevas modalidades de estafa.

A principios de noviembre, el damnificado inició contacto con un supuesto vendedor radicado en Palpalá, provincia de Jujuy. A diferencia de otros fraudes que ocurren netamente de forma virtual, este caso tuvo un componente de "seguridad" aparente que terminó siendo la trampa perfecta: el comprador viajó personalmente a la ciudad jujeña para verificar el estado del rodado.

Tras probar la Toyota Hilux y quedar conforme con su funcionamiento, la confianza se consolidó. No hubo señales de alerta inmediatas; el trato parecía ser entre personas de buena fe. Sin embargo, la estafa comenzó a gestarse en la letra chica de la documentación.

Una vez de regreso en Salta y tras concretar la transferencia bancaria por la suma de 13 millones de pesos, el comprador recibió el formulario 08. Con la cautela de quien cuida sus ahorros, el hombre consultó con una escribanía de confianza y un gestor automotor. El veredicto de los expertos fue unánime y escalofriante: el documento no era original.

"Todo olía mal", reconocieron fuentes cercanas al caso, aludiendo a la calidad de la falsificación que buscaba simular la legalidad de una transferencia inexistente.

El silencio del estafador

Ante la confirmación de la irregularidad, el vecino de Vaqueros intentó dar marcha atrás con la operación. Al llamar al número de contacto, fue atendido por una voz femenina que, con tono evasivo, le solicitó que se comunicara en otro horario para hablar con el titular. Fue la última vez que escuchó a alguien del otro lado.

Al intentar retomar la comunicación a la hora acordada, el hombre descubrió que había sido bloqueado en WhatsApp. Para su sorpresa, el anuncio de la venta de la camioneta también había desaparecido de la red social, y el vendedor ya no estaba disponible. El hombre, sintiendo que había sido víctima de una estafa, no dudó en acudir a la Justicia salteña.

El caso está siendo investigado, y las autoridades buscan al responsable de este engaño, que podría haber utilizado una identidad falsa. A pesar de haber estado en contacto con el vendedor y de haber visto la camioneta en persona, el hombre ahora enfrenta la difícil situación de haber perdido una suma considerable de dinero, sin poder recuperar el vehículo ni la transferencia realizada.

La Justicia salteña continúa trabajando en la investigación para dar con el estafador y esclarecer los detalles de este caso, que pone en evidencia los peligros de realizar transacciones antes de tener el vehiculo a la vista y con todo en regla. Este episodio es una muestra de cómo las estafas virtuales siguen ganando terreno, afectando a personas que, como este hombre, confiaron en la aparente legitimidad de una venta online.

Fuente Radio Salta