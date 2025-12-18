EN VIVO. Rechazo a la reforma laboral: la CGT, las dos CTA y otras organizaciones están concentradas en Plaza de Mayo

Diversas agrupaciones sindicales y sociales se concentran en Plaza de Mayo, donde a las llevarán a cabo una movilización que esperan sea "multitudinaria", en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo.

Así lo había anunciado la CGT el lunes, después de una reunión del Consejo Directivo del triunvirato que componen Jorge Sola, (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). Se dispondrá de un escenario en Plaza de Mayo para que haya oradores que expresen el rechazo del movimiento obrero contra el proyecto de reforma que se debatía en el Senado.

El cosecretario general de la CGT Octavio Arguello sostuvo este jueves que la central le dice “rotundamente no” a la reforma laboral “entreguista” que impulsa el gobierno de Javier Milei. Así se manifestó el dirigente sindical en la marcha que la organización hizo en Plaza de Mayo, donde le advirtió a los senadores: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los vamos a demandar”.

El dirigente advirtió que si no hay respuestas el reclamo la CGT avanzará con un plan de lucha que culminará en un “paro nacional”.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también confirmó su presencia en la movilización y anunció además un paro nacional para la misma jornada. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, señaló que deben "pudrírsela a los gobernadores en sus territorios" porque la reforma laboral y el presupuesto "terminarán de aniquilar a las provincias". Reportó además que este jueves hubo una adhesión al paro nacional que superaba “el 93%”, al que calificó como un acatamiento “récord” en todo el país.

Asimismo, las dos fracciones de la CTA, de los Trabajadores y Autónoma, participarán también de la marcha, así como el gremio UTEP, que representa a los trabajadores de la economía popular.

Hugo Godoy, secretario general de la CTA-A, sostuvo que el proyecto tiene un objetivo "regresivo y contrario" con respecto a los derechos de los trabajadores, del mismo modo que Hugo Yasky, de la CTA-T, indicó que los cambios que se plantean "en casi 30 países del mundo persiguen "mejorar" las condiciones laborales, "regular a las compañías de plataformas", "otorgar nuevas licencias", "reducir la jornada de labor" y "garantizar" igualdad de género.

"Ninguna plantea volver al pasado como propone el gobierno nacional", sentenció.

También se plegará el Sindicato de Trabajadores Viales, que afirmó que esta iniciativa "implica un retroceso en los derechos conquistados por las y los trabajadores". "Rechazamos cualquier iniciativa que precarice el empleo, debilite la protección laboral y afecte la dignidad del trabajo", definió el gremio en un comunicado.

Por su parte, los trabajadores del Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital (APyT) confirmaron su adherencia a la movilización "en defensa de los derechos laborales y de la salud pública".