PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
18 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Postítulo sin validez
Vacunación
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Venta de nafta
Variante H3N2
Reforma laboral
Reforma laboral
Mundial de Qatar
Cámara de Diputados Nacional
Postítulo sin validez
Vacunación
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Venta de nafta
Variante H3N2
Reforma laboral
Reforma laboral
Mundial de Qatar
Cámara de Diputados Nacional

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1500.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Reforma laboral: hoy marcharán la CGT y las dos CTA

Marcharán hasta Plaza de Mayo contra la reforma laboral.
Jueves, 18 de diciembre de 2025 01:22
El triunviro de la CGT. Foto Daniel Vides - NA
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Diversas agrupaciones sindicales y sociales llevarán a cabo hoy a las 15 una movilización "multitudinaria" hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo.

Notas Relacionadas

Así lo había anunciado la CGT el lunes último, después de una reunión del Consejo Directivo del triunvirato que componen Jorge Sola, (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Según fuentes sindicales, se dispondrá un escenario en Plaza de Mayo para que haya oradores que expresen el rechazo del movimiento obrero contra el proyecto de reforma que se debate en el Senado.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también confirmó su presencia en la movilización y anunció además un paro nacional para la misma jornada.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, señaló que deben "pudrírsela a los gobernadores en sus territorios" porque la reforma laboral y el presupuesto "terminarán de aniquilar a las provincias".

Asimismo, las dos fracciones de la CTA, de los Trabajadores y Autónoma, participarán también de la marcha, así como el gremio UTEP, que representa a los trabajadores de la economía popular.

.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD