Club 20 despide un buen 2025 en vivo, con el Reventón de Fin de Año

Club 20 despide el 2025 con "Reventón de fin de año", show, fiesta y la energía de un ritual que crece. La banda festeja y cierra el año este viernes, desde las 23.30, en La Roka, av. Paraguay 2350. La celebración incluirá canciones nuevas, clásicos y una puesta visual potente.

En su último show en Salta, Club reunió a más de mil personas, marcando un punto de inflexión para la escena indie del norte. Las entradas en centralticket.net/club20, y también en los locales de Santa Fe 90, Zuviría 408 y Ameghino 372.

En grandes plazas

Durante este 2025, la banda conformada por Maximiliano Montañez (bajo), Pablo Garzón (guitarra) y Piruu Mancia (voz y guitarra) giró por Córdoba y Buenos Aires, pisando salas de referencia y encontrándose con un gran recibimiento. "En Córdoba fue el tercer recital, y ya se armó una comunidad, un público que nos sigue, que nos escribió, nos pide que vayamos", dijo Pablo, en contacto con El Tribuno. "Fue la primera vez que nos animamos a contratar un espacio, a que sea producción nuestra, y fue una noche increíble", completó.

En Buenos Aires, tocaron en un lugar consagratorio de la escena musical indie, La Trastienda. "Nos fue muy bien, había mucha gente, y presentamos nuestro show largo, más de una hora, con la gente ahí encendida, cantando los temas, se sentía también una localidad allá", contó el guitarrista de la banda salteña.

Caminos creativos

Un sonido urbano, híbrido y profundamente territorial les abre la puerta a nuevos públicos. En 2023 lanzaron "Feria", su primer disco, y hace un mes presentaron el sencillo "Usa y abusa", una canción que se volvió insignia en esta etapa de la banda.

Los videos que producen son de calidad, ya que los músicos son realizadores audiovisuales y se mueven con total libertad también en ese espacio creativo. "Uno escucha una música y capaz que la deja pasar, pero si ves también un video y el video cuenta cosas, o está bueno, o el recital tiene calidad, es algo que suma", describió Pablo. Esta noche acompañarán al trío Adrián Chocobar, en batería, y Homero Ferrer, en trompeta. "Y tenemos reservadas sorpresas para algunos temas, que tienen que ver con la danza y con ensambles musicales", contó.

Maximiliano Montañez, Piruu Mancia y Pablo Garzón son Club 20. Foto gent. Marco Pepa

Lo que se viene

El último simple que sacaron es "Usa y abusa", está en todas las plataformas. "Lo sacamos para la gira, para brindarle algo nuevo a la gente que nos escuchaba por fuera de la provincia", contó el músico. "Ese tema es un anticipo de lo que va a ser el próximo disco", agregó, dando una buena noticia a sus seguidores. "Estamos trabajando a full. Hay un proyecto de segundo disco, ya tiene su forma, estamos definiendo qué temas van a quedar, así que estamos ya comprometidos con sacarlo el año que viene, estamos viendo fechas, pero sale sí o sí".

La banda tiene su público, y es muy numeroso. Y ferviente seguidor de las presentaciones en vivo. "La persona que ya fue a Club 20 y que nos acompaña, se va a encontrar con la fiesta que ya está acostumbrada, con la comunidad, con la energía, con todo lo que compone el Club 20", dijo Pablo.

"Y la gente que va por primera vez, yo creo que se va a encontrar con un espacio que lo va a contener desde todas las aristas culturales, sobre todo la musical", cerró el músico.

La invitación

"Se van a sentir acompañados. La gente nos va a ver, y también va a pasar su momento; son los protagonistas también las personas que van", dice el guitarrista de la banda.

"Se van a encontrar con un cosmos, con un cosmos musical, con una noche especial llena de música, visuales, luces y ojalá que eso permita también que no dejen de ir, que se sumen al Club", invita Pablo Garzón.