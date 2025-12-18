PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
18 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

estafa piramidal
Trapitos en Salta
Reforma laboral
ARGENTINA CAMPOEN DEL MUNDO
Emiliano Estrada
Yomigt en Salta
Causa cuadernos
Presupuesto 2026
Campaña de descacharrado
estafa piramidal
Trapitos en Salta
Reforma laboral
ARGENTINA CAMPOEN DEL MUNDO
Emiliano Estrada
Yomigt en Salta
Causa cuadernos
Presupuesto 2026
Campaña de descacharrado

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1490.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Retiraron 700 toneladas de cacharros en la ciudad de Salta

El operativo municipal de limpieza contra el dengue se llevó adelante en 50 barrios.
Jueves, 18 de diciembre de 2025 23:17
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Municipalidad de Salta desplegó, en puntos estratégicos de la comuna, el operativo de limpieza e higiene urbana. Así, en 2025 se retiraron alrededor de 700 toneladas de cacharros, en 50 barrios, donde se llevaron a cabo los trabajos.

Durante todo el año, personal municipal trabajó arduamente, con el objetivo de retirar todo tipo de elementos que favorezcan la conformación de microbasurales y reservorios del mosquito vector del dengue.

Al respecto, Gonzalo Garcete, director general de Cambio Climático, explicó que "es un trabajo muy importante el que se realizó en este 2025. Vamos a seguir por este camino el año entrante Les pedimos a los vecinos que nos ayuden a superar nuestra barrera, como lo hicimos durante este año".

Los trabajos contaron con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia de Salta y Dirección de Vectores de Nación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD