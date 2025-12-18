VIDEO. Metán: denuncian la mortandad de 14 vacas envenenadas con agroquímicos

Un productor ganadero de Metán recurrió a El Tribuno para denunciar públicamente la mortandad de 14 vacas de las razas bonsmara y bradford, en los últimos 17 días, en una finca ubicada a 28 kilómetros al este de Metán, sobre la ruta provincial 45.

Se trata de Atilio Signorelli Caro, quien aseguró que desde hace varios días lavan máquinas fumigadoras y luego cargan agua del río Yatasto, en la zona de Palo Blanco.

El productor estimó en más de 18 millones de pesos la pérdida de los animales fallecidos.

“Las vacas iban hacia el río a tomar agua y luego comenzaron a morir. Estábamos investigando las causas hasta que pudimos confirmar hoy, con registros fotográficos, que estaban contaminando el agua con agroquímicos por las maniobras que son totalmente prohibidas y es un atentado a la vida y al medio ambiente”, dijo Signorelli.

“Llamé a las 12.47 de hoy al 911 de la Policía de Metán, pero me dijeron que había un siniestro vial y que había un solo móvil para desplazarse, por lo que todavía no fueron. Ahora voy a ir a radicar la denuncia correspondiente porque hay vacas que murieron en el agua y en estos momentos hay una que sigue agonizando en mi finca, luego de beber agua en el río”, destacó.

“Esto es muy grave porque en la zona hay varias fincas y la gente usa el agua para consumo humano y de sus animales. Además ya veníamos sintiendo un fuerte olor a podrido en el agua y seguramente se debe a la mortandad de peces”, dijo Signorelli Caro, quien desde hace 40 años es productor ganadero.

“Esto se debería controlar porque no pueden manipular agroquímicos de esa manera irresponsable y lavar máquinas en un río. Los organismos deben hacer sus trabajo”, señaló el productor quien varias veces también fue víctima del accionar de cuatreros.