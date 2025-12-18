PUBLICIDAD

18 de Diciembre, Salta, Argentina
Trapitos en Salta
Reforma laboral
ARGENTINA CAMPOEN DEL MUNDO
Emiliano Estrada
Yomigt en Salta
Causa cuadernos
Presupuesto 2026
musica salteña
Campaña de descacharrado
Nacionales

La reforma laboral de Milei se tratará en el Senado el 10 de febrero

Será en nuevas sesiones extraordinarias. Lo definió Bullrich después de evaluar las negociaciones con otros bloques.
Jueves, 18 de diciembre de 2025 20:14
La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei se tratará en el Senado el 10 de febrero, como parte de sesiones extraordinarias.

El cambio de calendario en el tratamiento de la norma, que este jueves motivó una marcha multitudinaria de la CGT, responde a la necesidad de reunir mayores consensos sobre la propuesta oficial, según aclaró la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

Bullrich aclaró además que el despacho está abierto a nuevos cambios, durante el último tramo del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social.

A las 16 de este jueves se reanudó la reunión tras un cuarto intermedio para escuchar a los últimos expositores, y luego Bullrich hizo el anuncio de la postergación del tratamiento de la reforma laboral.

Para tener garantizado el dictamen de mayoría, la jefa de la bancada de la LLA mantendrá en este mes y medio negociaciones con los bloques de la UCR, el PRO, y bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz y Chubut, Neuquén, y Cambio Federal.

Temas de la nota

