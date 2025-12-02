Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Lionel Messi al Mundial 2026

A lo largo de los años tras Qatar 2022, el entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni afirmó que el capitán Lionel Messi se tomará el tiempo necesario para definir si jugará el Mundial 2026 y evitó presionarlo en medio de la expectativa por su continuidad.

Scaloni explicó que la lista definitiva recién se armará cuando la FIFA informe cuántos futbolistas estarán habilitados para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, por lo que todavía hay tiempo para ello.

En la previa del partido de Eliminatorias ante Ecuador, Scaloni recordó que no habló con Messi sobre su futuro y que solo conoce lo que el capitán declaró en las últimas semanas.

“Se va a tomar con tranquilidad este tiempo”, señaló, y aclaró que hoy no puede estimar ninguna probabilidad: “Pueden pasar muchas cosas, tenemos una base, pero cuando nos digan cuántos jugadores se pueden llevar tomaremos decisiones”.

En otra conferencia, antes del amistoso frente a Australia en China, volvió a ser consultado por la situación de Messi y reiteró que su postura es coherente. Para el entrenador, el capitán actúa con prudencia y sinceridad, y su decisión dependerá de cómo se sienta con el paso del tiempo.

En aquel momento que Messi dejó PSG, como lo informó en su momento la Agencia Noticias Argentinas, Scaloni celebró la llegada de Messi al Inter Miami, convencido de que allí se sentirá cómodo y podrá disfrutar del juego. Para el entrenador, lo importante es que el capitán esté bien, más allá de la liga donde compita.

Poco tiempo después en declaraciones radiales, el DT reforzó que ve posible que Messi juegue el Mundial y consideró que dependerá de su voluntad, de su estado físico y del deseo que mantenga. Además sostuvo que las puertas de la Selección estarán siempre abiertas y que su presencia sería un beneficio deportivo y emocional.

El técnico recordó incluso declaraciones posteriores a la consagración mundialista, cuando expresó que esperaba que Qatar no hubiera sido su último Mundial. Para él, Messi se ganó el derecho a decidir su futuro y hasta planteó que la camiseta número 10 debería reservarse hasta que el capitán confirme su determinación final.

Scaloni acompañó esa postura con una anécdota que reflejó la influencia del rosarino en el grupo: tras el partido con Brasil en San Juan, lo llamó preocupado por el futuro inmediato y recibió una respuesta simple y contundente: “Hay que seguir, qué importa”. Para el entrenador, ese mensaje confirmó la unión del equipo.

A lo largo de todas sus declaraciones, Scaloni mantuvo un mismo mensaje: Messi tendrá la libertad total para decidir si estará en el Mundial 2026 y la Selección lo esperará sin presiones. Para el DT, lo importante es que el capitán se sienta bien y que el proceso continúe sin forzar tiempos que solo él puede definir.