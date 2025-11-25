Lionel Messi recordó al “Diego”, a cinco años de su fallecimiento

El capitán argentino Lionel Messi compartió en sus redes sociales una imagen para recordar a Diego Armando Maradona a cinco años de su fallecimiento.

El actual jugador del Inter Miami publicó en sus historias de Instagram una foto del años 2010, durante el Mundial de Sudáfrica, en donde abrazó al por entonces entrenador de la Selección argentina.

El “10” se mostraba muy afectuoso con Messi, ya que le devolvió el abrazo y le agregó un beso en la mejilla en plena celebración durante la cita mundialista en el país africano.